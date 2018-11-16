В Москве задержали мужчину, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за полмиллиона

В Москве задержали мошенника, продавшего в июне фальшивые билеты на финал чемпионата мира более чем за полмиллиона рублей. Ему грозит шесть лет тюрьмы.

Финальный матч ЧМ-2018 состоялся на стадионе «Лужники» 15 июля. Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

«В Москве задержали мистера, который продал несколько билетов на финал за полмиллиона рублей. Парня искали четыре месяца.

Мошенник продал билеты 21 июня в «Шоколаднице» на Тверской. Он пообещал покупателям, что все будет тип-топ и по билетам можно будет спокойно пройти на матч. Болельщики отдали ему 555 тысяч рублей и стали ждать главного матча в своей жизни.

Но на стадион их, конечно, никто не пустил. Тогда они рассказали полицейским чудесную историю покупки и продавца объявили в розыск.

Спустя четыре месяца его нашли и задержали. Ему светит удаление на шесть лет», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».