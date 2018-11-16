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    В Москве задержали мужчину, продавшего фальшивые билеты на финал ЧМ-2018 за полмиллиона

    В Москве задержали мошенника, продавшего в июне фальшивые билеты на финал чемпионата мира более чем за полмиллиона рублей. Ему грозит шесть лет тюрьмы.

    Финальный матч ЧМ-2018 состоялся на стадионе «Лужники» 15 июля. Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

    «В Москве задержали мистера, который продал несколько билетов на финал за полмиллиона рублей. Парня искали четыре месяца.

    Мошенник продал билеты 21 июня в «Шоколаднице» на Тверской. Он пообещал покупателям, что все будет тип-топ и по билетам можно будет спокойно пройти на матч. Болельщики отдали ему 555 тысяч рублей и стали ждать главного матча в своей жизни.

    Но на стадион их, конечно, никто не пустил. Тогда они рассказали полицейским чудесную историю покупки и продавца объявили в розыск.

    Спустя четыре месяца его нашли и задержали. Ему светит удаление на шесть лет», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    16.11.2018 15:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 10:12

      Телеграм-канал"Мутко против" сообщает- парень не поделился с Мутко и его нашли......Лох он и в Африке лох, не известно у кого брать билеты за такую цену....

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 декабря 2018, 20:22

      без лоха и жизнь плоха


      на 555 тысяч можно было посмотреть финал в Вегасе с блэкджеком и шлюхами, а тут и к телевизору небось не успели

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Харут 17 ноября 2018, 19:29

      Да уж, хорошо работают органы....

      8
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:40

      Наверняка этот случай не единичный.

      4
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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 ноября 2018, 20:18

      судить надо купивших, что за придурки?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 ноября 2018, 17:59

      Казнить нельзя помиловать ))

      2
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 16 ноября 2018, 17:16

      скоро наверное поймают того, кто на Олимпиаде 1980 в Москве продавал фальшивки.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 17:10

      Деньги легко расстаются с дураками...

      4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 16 ноября 2018, 16:27

      Господи...
      Напрягает не то, что мошенник продавал фальшивые билеты..
      НО КАКИМИ ЖЕ КОНЧЕНЫМИ надо быть, чтоб купить билеты на
      ФИНАЛ ЧМ(!).
      У ЛЕВОГО ЧУВАКА(!)
      В ШОКОЛАДНИЦЕ НА ТВЕРСКОЙ(!)
      ЗА 555 ТЫСЯЧ(!)
      Надеюсь - деньги свои они не вернут..

      7
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 16 ноября 2018, 16:27

      слава Богу!
      наконец-то я смогу нормально выспаться

      2
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