Главные новости дня. Риксен чуть не умер, в «Спартак» может перейти Швец

кэхилла в спартак, васся!!!!! швеца под нападающими, риксена в реанимацию, березуцких в музей деревянного зодчества, питуха продать в зенит, рибери пожать лапу, а мамаева - под шконку, есь))))
Швец зимой может перейти в «Спартак».
Суд отказался рассматривать просьбу об освобождении Мамаева под залог.
Экс-игрок «Зенита» Риксен чуть не умер из-за ошибки медсестры.
«ПСЖ» может продать Неймара или Мбаппе из-за ФФП.
Технический директор «Витесса» подтвердил, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого.
Рибери извинился за пощечину перед журналистом.
«Челси» зимой отдаст Кэхилла в аренду.
Экс-гендир «Ювентуса» Маротта в январе начнет работу в «Интере».