Главные новости дня. Риксен чуть не умер, в «Спартак» может перейти Швец

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2018 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 ноября 2018, 21:06

      кэхилла в спартак, васся!!!!! швеца под нападающими, риксена в реанимацию, березуцких в музей деревянного зодчества, питуха продать в зенит, рибери пожать лапу, а мамаева - под шконку, есь))))

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