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    Экс-гендир «Ювентуса» Маротта в январе начнет работу в «Интере»

    Бывший генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта отказался от работы за рубежом.

    Ранее сообщалось об интересе к функционеру со стороны «Манчестер Юнайтед». В Италии в его услугах заинтересован «Интер».

    «Я не отправлюсь за границу. Италия для меня – лучший вариант в спортивном плане. Хочу остаться здесь и продолжать работать с итальянскими клубами.

    «Интер»? Этот клуб в Италии вне конкуренции в плане организации и качества работы», – сказал Маротта.

    Маротта приступит к работе в «Интере» в январе будущего года.

    Источник: Goal.com

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    15.11.2018 08:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 16 ноября 2018, 12:14

      Неожиданный поворот.но Беппе все же затаил обиду на руководство Ювентуса.более принципиального соперника,чем Интер в чемпионате нет,потому уход в логово Интера вызовет массу бурной реакции.посмотрим на его результаты в Милане.в любом случае,удачи ему и спасибо.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 ноября 2018, 23:15

      Что скажете бьянконери?)

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