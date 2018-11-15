Экс-гендир «Ювентуса» Маротта в январе начнет работу в «Интере»

Неожиданный поворот.но Беппе все же затаил обиду на руководство Ювентуса.более принципиального соперника,чем Интер в чемпионате нет,потому уход в логово Интера вызовет массу бурной реакции.посмотрим на его результаты в Милане.в любом случае,удачи ему и спасибо.
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта отказался от работы за рубежом.
Ранее сообщалось об интересе к функционеру со стороны «Манчестер Юнайтед». В Италии в его услугах заинтересован «Интер».
«Я не отправлюсь за границу. Италия для меня – лучший вариант в спортивном плане. Хочу остаться здесь и продолжать работать с итальянскими клубами.
«Интер»? Этот клуб в Италии вне конкуренции в плане организации и качества работы», – сказал Маротта.
Маротта приступит к работе в «Интере» в январе будущего года.