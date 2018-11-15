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    Швец зимой может перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Ориентировочная стоимость – 3 миллиона евро.

    По информации Еuro-football.ru, инициатором трансфера выступает главный тренер Олег Кононов. Услуги тренера и игрока представляет одно агентство.

    Руководство клуба не против покупки футболиста, но готово выделить деньги на трансфер в случае продажи кого-то из игроков.

    Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»

    Источник: Еuro-football.ru

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    15.11.2018 20:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 ноября 2018, 22:59

      Швец очень перспективен. Жаль что летом его не смогли подписать. Надеюсь зимой усилит Спартак.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 ноября 2018, 10:32

      Разговор о переходе Швеца в Спартак шел еще летом и в сентябре. Тогда еще о Кононове и разговора не было.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 16 ноября 2018, 09:52

      хороший футболист, по мне , так еще рано , у Рахимова он наберется опыта и тогда может быть...

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 ноября 2018, 08:47

      комбаров и бакетти досвидос

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 ноября 2018, 07:15

      ну норм, а глушака к Рамзану на перевоспитание

      2
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      Рейтинг: +1636

      IVANRUS777 16 ноября 2018, 03:44

      Если в команде творится п....ц, то не поможет никакой Швец.

      3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 ноября 2018, 00:31

      Не марался бы ты, Антоша...

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 ноября 2018, 00:15

      Что-то рано начали сватать игроков в команды, еще перерыв не наступил. Первые "утки" стали выплывать из мутных источников.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 22:59

      Разговоры на тему, что если бы у бабушки были яйця, то наверняка купили бы дедушку.
      Ни о чём.

      2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 ноября 2018, 22:23

      Тех кто не не нужен Спартаку, за такие деньги не продать. Наоборот еще и доплачивать придется чтобы забрали. Но не стоит забывать, что неплохо заработали денег на продаже Промеса. Так что теоретически денежки на новые трансферы быть должны. Но не покидает чувство уверенности, что деньги те уже давно потрачены, либо поделены между своими..

      8
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