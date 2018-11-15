Швец зимой может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Ориентировочная стоимость – 3 миллиона евро.

По информации Еuro-football.ru, инициатором трансфера выступает главный тренер Олег Кононов. Услуги тренера и игрока представляет одно агентство.

Руководство клуба не против покупки футболиста, но готово выделить деньги на трансфер в случае продажи кого-то из игроков.

Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»