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    Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о возможном переходе в «Спартак» в летнее трансферное окно.

    «Конечно, знал, что летом был одной ногой в «Спартаке». Но сейчас я футболист «Ахмата». Есть руководство, президент. Они решают и договариваются.

    В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось. Значит, нужно работать дальше. В дальнейшем все будет, уверен.

    Представлял ли себя в Тарасовке? Понятное дело, определенные мысли появлялись, без них никак. Я ведь читаю прессу, разговариваю с агентом. Меня держали в курсе. Знаю, что все было очень серьезно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с «Ахматом», – сказал Швец.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 22:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17868

      ilichkadr 20 сентября 2018, 17:55

      Антоша, и слава Богу, что сорвалось. Будешь показывать достойную игру тебя сами найдут более достойные.

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      Рейтинг: +571

      RJM555 20 сентября 2018, 14:33

      ненадежный пассажир.....кормиться в Чечне и смотрит на другой стол....от таких надо скорее избавляться.

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      Рейтинг: +17868

      ilichkadr > RJM555 20 сентября 2018, 17:52

      Если .кормитЬся, то надо писать и смотрЕТЬ на.............. В повествовательной форме "Ь" не нужен: кормится, смотрит.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 08:31

      Выбрось переход туда из головы, есть достойные команды, а пока
      играй и показывай хорошую игру и будут предложения, которые
      устроят твое руководство и тебя и для дальнейшего твоего роста.

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 19 сентября 2018, 23:54

      Недолго осталось, у нас там лихая тройка на выход.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 сентября 2018, 22:37

      Зачем?

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