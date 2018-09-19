Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о возможном переходе в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Конечно, знал, что летом был одной ногой в «Спартаке». Но сейчас я футболист «Ахмата». Есть руководство, президент. Они решают и договариваются.

В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось. Значит, нужно работать дальше. В дальнейшем все будет, уверен.

Представлял ли себя в Тарасовке? Понятное дело, определенные мысли появлялись, без них никак. Я ведь читаю прессу, разговариваю с агентом. Меня держали в курсе. Знаю, что все было очень серьезно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с «Ахматом», – сказал Швец.

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