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  • Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»

Швец: «Летом «Спартак» почти договорился о моем трансфере. Если суждено, то когда-то перейду»

19 сентября 2018, 22:05
6

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о возможном переходе в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Конечно, знал, что летом был одной ногой в «Спартаке». Но сейчас я футболист «Ахмата». Есть руководство, президент. Они решают и договариваются.

В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось. Значит, нужно работать дальше. В дальнейшем все будет, уверен.

Представлял ли себя в Тарасовке? Понятное дело, определенные мысли появлялись, без них никак. Я ведь читаю прессу, разговариваю с агентом. Меня держали в курсе. Знаю, что все было очень серьезно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с «Ахматом», – сказал Швец.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Швец Антон
Комментарии (6)
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Антон bx14e
1537385864
Зачем?
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DOCTOR PENALTY
1537390498
Недолго осталось, у нас там лихая тройка на выход.
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vladimir-7
1537421487
Выбрось переход туда из головы, есть достойные команды, а пока играй и показывай хорошую игру и будут предложения, которые устроят твое руководство и тебя и для дальнейшего твоего роста.
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RJM555
1537443182
ненадежный пассажир.....кормиться в Чечне и смотрит на другой стол....от таких надо скорее избавляться.
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ilichkadr
1537455352
Антоша, и слава Богу, что сорвалось. Будешь показывать достойную игру тебя сами найдут более достойные.
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