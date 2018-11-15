Технический директор «Витесса» подтвердил, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Мы расширяем наш штат, но Слуцкий привык к этому в России. Братья принесут в команду большой опыт», – цитирует ван Хинтума Voetbalprimeur.

Березуцкие присоединятся к «Витессу» на тренировочном сборе в Португалии 3 января и останутся в клубе как минимум до конца сезона.

После 12-ти туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 18 очков.