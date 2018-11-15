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    Технический директор «Витесса» подтвердил, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Слуцкого

    Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Мы расширяем наш штат, но Слуцкий привык к этому в России. Братья принесут в команду большой опыт», – цитирует ван Хинтума Voetbalprimeur.

    Березуцкие присоединятся к «Витессу» на тренировочном сборе в Португалии 3 января и останутся в клубе как минимум до конца сезона.

    После 12-ти туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 18 очков.

    Источник: Voetbalprimeur

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    15.11.2018 13:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +298

      Мортус 15 ноября 2018, 22:33

      Лёне выжрать не с кем. Теперь полный кворум такскать. На троих.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 14:45

      Будут крепить оборону Витесса.

      4
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 15 ноября 2018, 13:31

      Хорошая будет стажировка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > афоня72 15 ноября 2018, 14:03

      Да они у него уже много лет стажировались.Думаю заявит он их защитниками.

      4
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