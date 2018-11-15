Рибери извинился за пощечину перед журналистом

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери извинился перед журналистом Патриком Гюйу за свое поведение после матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:3).

Сегодня утром журналист, с которым французский игрок давно знаком, прибыл в офис клуба, где француз принес официальные извинения. После этого Гийю заявил, что не будет обращаться в суд.

11-го ноября Рибери после финального свистка матча с «Боруссией» дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гюйу. Случилось это после критических замечаний представителя СМИ в его адрес. На данный момент не сообщается, будет ли руководство «Баварии» принимать какие-либо штрафные санкции в отношении Рибери.