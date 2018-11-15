Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рибери извинился за пощечину перед журналистом

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери извинился перед журналистом Патриком Гюйу за свое поведение после матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:3).

    Сегодня утром журналист, с которым французский игрок давно знаком, прибыл в офис клуба, где француз принес официальные извинения. После этого Гийю заявил, что не будет обращаться в суд.

    11-го ноября Рибери после финального свистка матча с «Боруссией» дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гюйу. Случилось это после критических замечаний представителя СМИ в его адрес. На данный момент не сообщается, будет ли руководство «Баварии» принимать какие-либо штрафные санкции в отношении Рибери.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2018 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 ноября 2018, 14:58

      да надо было втащить..... Пощечина извенения... гомосятина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 15 ноября 2018, 11:56

      ...зря извинился,великий футболист РИБЕРИ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 15 ноября 2018, 11:23

      наверное взятку дал что бы заяву не накатал на него)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 15 ноября 2018, 10:43

      У нас если бы журналист отхватил леща, СМИ уже смертной казни требовали бы для футболиста.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 ноября 2018, 09:57

      этим СМИ надо не пощёчину а затрещину иногда выписывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Garrincha58 15 ноября 2018, 11:54

      ...согласен с Вами на 100% !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 