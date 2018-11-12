Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рибери ударил журналиста после поражения от «Боруссии»

    Накануне состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Игра завершилась со счетом 3:2.

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери после финального свистка попал в неприятную ситуацию. Он дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гюйу. Случилось это после критических замечаний представителя СМИ в его адрес.

    Подробности инцидента и возможное наказание игрока пока не сообщаются.

    Проблемы «Баварии» мы обсуждали в недавнем подкасте, вот:

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 12 ноября 2018, 18:07

      Если журналист не кореец, и не имеет отношения к ведущей первого канала, то максимум - штраф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 12 ноября 2018, 12:11

      Везите к Мамаю и Кокоре в Бутырку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 12 ноября 2018, 11:32

      Интересен контекст, но если журналист говорил о неважнецкой форме Баварии и о том, что Рибери должен был класть два боруссия, то нечего обижаться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +885

      kliker > mirspirs 12 ноября 2018, 12:36

      Говорил о том, что Р привёз 2 гола в свои ворота

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 ноября 2018, 09:58

      Хотелось бы видео увидеть , на словах вам верить нельзя )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 ноября 2018, 09:33

      Хулиганство.
      7 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ilya43rus 12 ноября 2018, 09:25

      в бутырку теперь по этапуDDDD

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 12 ноября 2018, 09:11

      у журналиста прям яйца стальные, он хоть лицо Рибери видел?
      Рибери видно со словами "щегол" и отвесил оплеуху ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 