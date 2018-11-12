Рибери ударил журналиста после поражения от «Боруссии»

Накануне состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Бавария». Игра завершилась со счетом 3:2.

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери после финального свистка попал в неприятную ситуацию. Он дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гюйу. Случилось это после критических замечаний представителя СМИ в его адрес.

Подробности инцидента и возможное наказание игрока пока не сообщаются.

Проблемы «Баварии» мы обсуждали в недавнем подкасте, вот: