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    Суд отказался рассматривать просьбу об освобождении Мамаева под залог

    Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под залог. Об этом заявила пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

    «В суд поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог. На обращение дан ответ в порядке, установленном законом», – сказала Дзюрко.

    Ранее «Росбалт» сообщал, что суд изменил обвинения в адрес футболиста и может отпустить его под залог.

    До 8 декабря Мамаев пробудет в СИЗО. Ему предъявляют обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2018 19:13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 21:49

      Анастасия Дзюрко - это мстительница с хохломайдана?

      0
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 16 ноября 2018, 10:39

      Для того чтобы отпустили под залог, надо было пару миллиардов спыздыть. Иначе никак.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > neveldomha 16 ноября 2018, 10:45

      ээээ, *****, ты че на минус присел, дырявый? очкошник, есь)))

      -1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 ноября 2018, 21:50

      конечно же тверской суд - не самый гуманный в мире!!!! и это нам понятно только потому, что возник сильнейший общественный резонанс, основанный на лютом негодовании о содеянном этими ублюдками.....а вот если бы это были простые люди, то им бы заткнули рты пачкой пятитысячных купюр и адье!!!...и суда бы не было, а эти твари дальше бы бухали под гимн россии и ломали стулья об головы людей

      0
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 15 ноября 2018, 21:29

      Из обычной бытовой драки, с участием "неприкасаемых", хотят слепить заказной политический процесс. А эти два "гения" футбола будут представлены "мучениками режима".
      Если правильно помню, всегда говорили, что алкогольное опьянение является отягощающим обстоятельством содеянного. Надо добавить, что нарушение закона публичными людьми и их родственниками, тоже является отягощающим обстоятельством.

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > ivany4 15 ноября 2018, 21:45

      ты прав, братуха!!!! если их судить по закону (без всяких исключений и нюансов на героя россии), то они давно уже должны, васся, лес валить на колыме....но, к сожалению (а мы помним васильеву, сердюкова и прочих) некоторые отскакивают от закона, есь...и это в нашем российском обществе неприемлимо!!!!только казнить, васся!!! нельзя помиловать!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 15 ноября 2018, 20:44

      Да здравствует наш,самый гуманный и справедливый суд в мире!!!

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 15 ноября 2018, 20:27

      И правильно сделал

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 ноября 2018, 20:23

      Если бы слесарь Мамаев побил бы сантехника Пака точно в такой же ситуации, то у этого Пака даже заявление бы не приняли. Сказали бы, что сами виноваты, и сами разбирайтесь. Обоих бы оштрафовали. И все дела.

      10
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      Рейтинг: +677

      vodomut 15 ноября 2018, 20:22

      сидеть ровно гопота

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 15 ноября 2018, 20:11

      Этот случай никому примером не будет. А зачешется другой молодой, когда на руках браслеты щелкнут и спать не на перине, а на нарах и без иконостаса.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 15 ноября 2018, 20:07

      Такие ходатайства следователю подают... Классный адвокат

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Валерий1965 15 ноября 2018, 21:41

      вряд ли он - классный адвокат!!! классные и уважающие адвокаты не пойдут защищать мразей!

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