Суд отказался рассматривать просьбу об освобождении Мамаева под залог

Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под залог. Об этом заявила пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

«В суд поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог. На обращение дан ответ в порядке, установленном законом», – сказала Дзюрко.

Ранее «Росбалт» сообщал, что суд изменил обвинения в адрес футболиста и может отпустить его под залог.

До 8 декабря Мамаев пробудет в СИЗО. Ему предъявляют обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».