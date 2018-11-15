«Росбалт»: Мамаеву изменили обвинения. Его могут освободить под залог

ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Вместе с тем защита футболиста подала в суд ходатайство об изменение ему меры пресечения на освобождение под залог.

«ГСУ изменило обвинения Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом [тогда ему инкриминировали две статьи УК РФ – нанесение побоев и хулиганство]. Произошло это после вмешательства прокуратуры Москвы, выявившей нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявление обвинений футболисту.

После этого был поднят вопрос о возможности изменения находящемуся под стражей Мамаеву меры пресечения. Соответствующее ходатайство подано в Тверской суд. Дата слушаний пока не назначена», – сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин приняли участие в двух драках в центре Москвы. 11 октября суд арестовал футболистов на два месяца, выдвинув им обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка».