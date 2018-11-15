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    «Росбалт»: Мамаеву изменили обвинения. Его могут освободить под залог

    ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Вместе с тем защита футболиста подала в суд ходатайство об изменение ему меры пресечения на освобождение под залог.

    «ГСУ изменило обвинения Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом [тогда ему инкриминировали две статьи УК РФ – нанесение побоев и хулиганство]. Произошло это после вмешательства прокуратуры Москвы, выявившей нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявление обвинений футболисту.

    После этого был поднят вопрос о возможности изменения находящемуся под стражей Мамаеву меры пресечения. Соответствующее ходатайство подано в Тверской суд. Дата слушаний пока не назначена», – сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин приняли участие в двух драках в центре Москвы. 11 октября суд арестовал футболистов на два месяца, выдвинув им обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка».

    Источник: «Росбалт»
    «Росбалт» — российское федеральное информационно-аналитическое агентство с представительствами в городах России и странах ближнего зарубежья. Основано в 2001 году.

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    15.11.2018 15:16
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:16

      Блин, я один прочел РосБЛАТ ?)))

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 ноября 2018, 20:47

      надо верить, васся.........что они больше ни когда от туда не выйдут)))

      0
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      Рейтинг: +8169

      nik55 15 ноября 2018, 17:57

      источник не надежный

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 ноября 2018, 17:41

      ну вот и отмазался один голубец. скоро и второго отмажут.

      1
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      Рейтинг: +1485

      balam 15 ноября 2018, 17:33

      ну вот...напел наш пернатый.и на свободу с чистой совестью. а кокоша,уголовная рожа,паровозом пойдет

      -1
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 15 ноября 2018, 17:03

      Отмолился..

      3
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      Рейтинг: -5

      Govy 15 ноября 2018, 16:52

      Скоро оба будут играть.....надеюсь ещё лучше)за зенит только рад буду.....ну и быков)

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Govy 15 ноября 2018, 18:29

      ....а я надеюсь, васся, что эти ублюдки вообще больше ни где играть не будут

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      Рейтинг: -5

      Govy > Ауторитетный экспэрт мамо 16 ноября 2018, 09:01

      Напрасные надежды....злобный карлик)

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 ноября 2018, 16:46

      соскочил, ска

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 ноября 2018, 16:22

      надо выпускать

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 ноября 2018, 16:01

      Я упустил нить. А их разве уже 10 раз не расстреляли у мавзолея и не четвертовали?
      Ну елки палки...

      3
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      Рейтинг: +25044

      bset > Retiremen_VMF 15 ноября 2018, 16:07

      Его еще сейчас выпустят, все СМИ начнут кричать "О боже, опасный преступник на свободе!" и придется снова посадить. А обвинение потом новое придумают.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 15 ноября 2018, 18:27

      Не начнут,СМИ наши знают ,что кричать и когда.Повышение цен на бензин отложили,так что отпустят их пока.

      -3
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