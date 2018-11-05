Главные новости дня. Набабкин и Ахметов вызваны в сборную России, «Барселона» интересуется тремя игроками из РПЛ

В сборную России на матчи с Германией и Швецией вызваны 26 футболистов.

Луческу не хочет проводить матч сборной Турции на территории Украины.

Три игрока из РПЛ интересны «Барселоне».

Рейнгольд считает, что Федун довел «Спартак» до позора.

Аленичев отказывается уходить из «Енисея» без компенсации.

Аршавин покинет «Кайрат» в декабре.

«Спортинг» нашел себе тренера вместо Слуцкого.

Президент УЕФА будет бороться против Суперлиги.

Форвардом «Лилля» интересуются топ-клубы, включая «Барселону» и «Баварию».

«Реал» подписал с Adidas рекордный контракт на миллиард.