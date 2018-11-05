Иванович, Хеведес и Чорлука входят в интересы «Барселоны»

В ближайшее зимнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает усилить свой состав из-за травм защитников Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

Руководство каталонского клуба находится в поиске опытных игроков. В расширенный список претендентов входят три представителя российской Премьер-лиги. Это Бранислав Иванович («Зенит»), Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

В этот список также входят следующие игроки: Медхи Бенатия («Ювентус»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Давид Луис («Челси»), Пепе, Домагой Вида (оба – «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невен Суботич, Тимоти Колоджейчак (оба – «Сент-Этьен»), Адиль Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).