Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иванович, Хеведес и Чорлука входят в интересы «Барселоны»

    В ближайшее зимнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает усилить свой состав из-за травм защитников Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

    Руководство каталонского клуба находится в поиске опытных игроков. В расширенный список претендентов входят три представителя российской Премьер-лиги. Это Бранислав Иванович («Зенит»), Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

    В этот список также входят следующие игроки: Медхи Бенатия («Ювентус»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Давид Луис («Челси»), Пепе, Домагой Вида (оба – «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невен Суботич, Тимоти Колоджейчак (оба – «Сент-Этьен»), Адиль Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).

    Источник: El Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 5 ноября 2018, 23:12

      пусть Ротенберга возьмут)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 ноября 2018, 22:13

      во губу раскатали и бревна мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 ноября 2018, 21:05

      Пусть берут Виду-гниду,будет бегать по полю и кричать Слава Каталонии...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:07

      По данным военной разведки.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2018, 14:26

      Нету им, а не Ивановича! Ещё и доплатить можем пожалуй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 5 ноября 2018, 12:56

      Все старичьё собрали. Какой идиот это написал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 ноября 2018, 11:22

      на перспективу что ли берут))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 ноября 2018, 11:00

      О боже, какой это бред. Мало, что почти все они пенсионеры и не уровень Барсы, так ещё и умудрились включить в список ярого мадридиста Пепе.
      --Facepalm--

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 ноября 2018, 10:51

      на барсу не похоже пенсионеров собирать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 5 ноября 2018, 10:16

      Зачем печатать утку?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 