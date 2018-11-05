«Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона

«Кайрат» объявил, что полузащитник Андрей Аршавин покинет клуб по истечении контракта. Действующее соглашение россиянина рассчитано до декабря.

Церемония проводов 37-летнего футболиста состоится 11 ноября на стадионе «Центральный» после матча 33-го тура Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером».

Аршавин перешел в клуб из Алматы в марте 2016 года. За это время он провел за «Кайрат» более 100 матчей, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач, дважды выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.