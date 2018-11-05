«Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона

не густо....а ведь его когда то приглашала барселонааа! васся!!!...думаю это скорее избавление, нежели потеря
«Кайрат» объявил, что полузащитник Андрей Аршавин покинет клуб по истечении контракта. Действующее соглашение россиянина рассчитано до декабря.
Церемония проводов 37-летнего футболиста состоится 11 ноября на стадионе «Центральный» после матча 33-го тура Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером».
Аршавин перешел в клуб из Алматы в марте 2016 года. За это время он провел за «Кайрат» более 100 матчей, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач, дважды выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.