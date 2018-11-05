Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Кайрат» объявил об уходе Аршавина по окончании сезона

    «Кайрат» объявил, что полузащитник Андрей Аршавин покинет клуб по истечении контракта. Действующее соглашение россиянина рассчитано до декабря.

    Церемония проводов 37-летнего футболиста состоится 11 ноября на стадионе «Центральный» после матча 33-го тура Премьер-лиги с карагандинским «Шахтером».

    Аршавин перешел в клуб из Алматы в марте 2016 года. За это время он провел за «Кайрат» более 100 матчей, забил 30 голов и сделал 37 результативных передач, дважды выиграл серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: ФК «Кайрат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 ноября 2018, 20:49

      не густо....а ведь его когда то приглашала барселонааа! васся!!!...думаю это скорее избавление, нежели потеря

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Koshastiy 5 ноября 2018, 16:34

      Последняя игра сезона никак не влияет на положение Кайрата в таблице, так что он трижды серебряный призёр чемпионата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 16:25

      Свое он уже отыграл ,пора на тренерскую работу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 5 ноября 2018, 16:00

      На пенсию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 5 ноября 2018, 15:06

      обещали в Зенит его взять, но не игроком

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep 5 ноября 2018, 15:04

      Усилит и украсит любой клуб РПЛ.., уверен..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 5 ноября 2018, 14:34

      я бы пригласил его
      в ахмат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 ноября 2018, 14:30

      Ну что,Андрей Сергеевич,милости просим в РПЛ!!!...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 5 ноября 2018, 14:21

      finita la commedia

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7944

      BarStep > ADD750 5 ноября 2018, 15:06

      Я не был бы столь категоричен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      acor94 5 ноября 2018, 14:04

      А вот и усиление про которое говорил Малафеев)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 