Президент УЕФА: «Я буду бороться и делать все возможное против создания Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не допустит создания Суперлиги.

Ранее появилась информация, что 11 топ-клубов Европы планируют выйти из УЕФА и организовать новый турнир в 2021 году взамен Лиге чемпионов.

«Создание подобного турнира повредит футболу во всем мире. Это было бы скучным занятием.

Видеть матчи «Ювентуса» против «Баварии» каждую неделю было бы скучнее, чем, скажем, игру «Ювентуса» с «Торино». Даже не обсуждается, что я буду бороться и делать все возможное против создания такой лиги до тех пор, пока я здесь.

Если речь идет о закрытой системе, то можно забыть о солидарности и развитии футбола. В конечном счете, клубы окажутся в проигрыше», – сказал Чеферин.