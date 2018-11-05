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    Президент УЕФА: «Я буду бороться и делать все возможное против создания Суперлиги»

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не допустит создания Суперлиги.

    Ранее появилась информация, что 11 топ-клубов Европы планируют выйти из УЕФА и организовать новый турнир в 2021 году взамен Лиге чемпионов.

    «Создание подобного турнира повредит футболу во всем мире. Это было бы скучным занятием.

    Видеть матчи «Ювентуса» против «Баварии» каждую неделю было бы скучнее, чем, скажем, игру «Ювентуса» с «Торино». Даже не обсуждается, что я буду бороться и делать все возможное против создания такой лиги до тех пор, пока я здесь.

    Если речь идет о закрытой системе, то можно забыть о солидарности и развитии футбола. В конечном счете, клубы окажутся в проигрыше», – сказал Чеферин.

    Источник: ESPN

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    05.11.2018 16:19
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +800

      Театрал 5 ноября 2018, 20:58

      К сожалению УЕФА достала всех. И богатые хотят выйти из под контроля, и, рано или поздно, выйдут. Будет чемпионат е№росоюза

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:11

      Это сделать необходимо.

      4
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      Рейтинг: +223

      Cupota 5 ноября 2018, 18:57

      Неравентсво богатых и бедных существует и не надо делать вид, что можно как-то уравнять шансы БАТЭ и "Барселоны". Этого не случится, пока есть толстые кошельки, желающие тратить на футбол. Мне, как зрителю, Суперлига очень интересна. Хочу каждую неделю смотреть "Реал"-"Ювентус", а не раз в году.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Cupota 5 ноября 2018, 19:20

      Тут масса побочных последствий,игры сборных станут никому не интересны,не топ-клубам ,не игрокам.Да и англичане не пойдут на суперлигу,у них и так всё хорошо.

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал > александр п 5 ноября 2018, 20:57

      Ещё как пойдут

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 ноября 2018, 17:59

      Видать, УЕФА настолько присосалась к кошелькам топ-клубов, что те просто оуели!..
      Опять выходит, что главные - не рабочие на заводах, а их директора.
      А это очередным майндауном пахнет... - то есть будет бардак и балаган.

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero 5 ноября 2018, 17:47

      национальные федерации тоже могут перекрыть создание супер лиги..
      но ведь взятки это так сладко и не носят их в коробках , чтобы можно было поймать.

      6
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 5 ноября 2018, 16:54

      конечно ведь вы потеряете огроменные деньги

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 ноября 2018, 16:30

      Одной рукой поощряют шалости топ-10(отыгрываясь на всякой "рыбьей мелочи,типа "Рубина"),а другой пытаются удержать в узде законопослушания. А всё деньги,против них никакая ФИФА-УЕФА устоять не может! Один проект ЧМ-22 и полсотни команд в чемпионате,на перспективу,ярко показывают всю меру их алчности и двуличия.

      5
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Агасфер 5 ноября 2018, 16:46

      ЧМ это все таки не УЕФА, а ФИФА, разные организации. А в целом да, УЕФА слишком долго заигрывала с топами, теперь ответка летит. Один только финансовый фейр плей который навсегда заморозил гигантскую финансовую разницу между условным Реалом и какой-нибудь условной Викторией Плзень чего стоит.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 5 ноября 2018, 17:00

      Фейр плей не так уж плох,он не позволяет надувать такие пузыри ,как керимовское Анжи.А УЕФА ЛЧ именно для того придумало,что бы предотвратить создание суперлиги.Идее то уже лет тридцать.Но с той поры доходы от футбола выросли многократно,и идея может стать реальностью.

      0
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > александр п 5 ноября 2018, 17:06

      Псж не мешает покупать игроков, равенства ноль, есть деньги есть супер клуб....

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > александр п 5 ноября 2018, 17:30

      С одной стороны да, согласен, не позволяет, а с другой стороны уже есть Реал и еще 10-15 клубов которые уже никому не догнать и они могут всё и всех купить в мире футбола. Т.е. по сути он не уравнивает клубы этот фейр плей, а просто подзаморозил их на тех стадиях на которых они были на момент его ввода, кто был безмерно богат таким и остался кто беден и остался бедным. Это однозначно не те разные возможности для всех клубов о которых говорили вводившие этот фейр плей. Ведь в свое время большие вливания и огромные кредиты шли в те клубы что сейчас богаты и только потом они стали самоокупаемы. А инструментами теперешнего фейр плей при нынешних ценах на всё не поднимешься вверх, так и будешь донором игроков для Реалов(это еще в лучшем случае).

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 5 ноября 2018, 17:41

      Цена на игроков растёт,а это хорошо для тех кто их продаёт.И теоретически фейр плей не мешает инвестициям в любые клубы ,главное условие они должны быть окупаемы.

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      Gek Dement > александр п 5 ноября 2018, 18:34

      теоретически. а практически мы получаем дисквалифицированные из еврокубков клубы. инвестиции этим ффп на самом деле очень ограничены на фоне стоимости игроков и затрат на ифраструктуру. если ты копнешь историю по топам то многие сидели годами в кредитах и перекредитах(и эти кредиты не укладывались ни в какие ффп, без оглядки на окупаемость) и за счет этого сейчас они убермонстры. А с ффп по факту покупка 1 дорогого игрока может обернутся исключением из ек. В общем суть моих претензий к ффп не в том что клубы заставили жить по средствам, а в том что оно организовало легализацию огромных разрывов между клубами. Если раньше Абрамович мог просто дать Челси много бабок потому что захотел и Челси стал суперклубом, то сейчас никто так сделать не может, а при этом всем все равно приходится конкурировать с этим уже существующим Челси например, или с МЮ которые живут годами с долгом в 500млн фунтов и это не мешает им покупать Погба. Есть в этом элемент нечестности, не считаешь так?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 5 ноября 2018, 19:13

      Лестеру в Англии фейр плей не помешал,деньги в футбол не играют.В Англии сейчас все клубы хорошо зарабатывают на трансляциях,а ведь интерес к английскому чемпионату подняли именно топ-клубы.Но а что лучше чемпионаты в США ,где все клубы выравниваются искусственно?

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > александр п 5 ноября 2018, 19:21

      Чему он не помешал? Лестер что успешный и преуспевающий клуб? Или чего-то добился на евроарене? Один раз выстрелил сказкой да, а потом раскупили всех лидеров и все Лестер сидит там где он и был. И за много лет ффп выстрелил из общей массы один единственный Лестер, исключения только подтверждают правила. А на постоянке в лидерах еврофутбола те клубы что успели нахапать денег до ввода ффп.
      Может и лучше. Уж точно не хуже и таких гигантских зарплат и цен на футболистов там нет, от которых все офигевают. И лидеры все время разные. И самое главное у всех одинаковые возможности, а ффп не дает всем одинаковых возможностей. А вообще то что лучше должны думать боссы футбола у них головы большие, я могу лишь оценивать их продукт как потребитель.

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      александр п > Gek Dement 5 ноября 2018, 19:30

      Те ты за то,что бы не было Реалов МЮ,и прочих барселон.а Бегала сотня условных копенгагенов?

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      Gek Dement > александр п 5 ноября 2018, 19:42

      Нет, я скорее за то чтобы не отнимали у условных Копенгагенов возможность того что придет какой-нибудь богатый буратино и сделает из них Барселону или Реал, как Абрамович сделал с Челси. Пример Керимова и Анжи не показательный, потому что есть гораздо больше положительных примеров когда человек пришел вложился и сделал клуб. Почему бы и нет во-первых уж если повсюду полный капитализм и футбол превратили в зрелище из которого делают деньги, во-вторых это более реально чем раскулачивать Реал, Барсу и МЮ.) Хотя идея всех уравнять мне тоже нравится, но надо признать что ее реализация менее реальна. В любом случае честно было бы дать всем равные возможности, хотя бы и такие призрачные(факт что при отмене ффп над клубами пройдет дождь из миллионеров тоже сомнителен).

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      александр п > Gek Dement 5 ноября 2018, 19:55

      Абрамович не сделал из Челси ,Реал или Барселону,и когда он перестанет вливать туда украденные у россиян деньги,Челси вернётся ту да ,где был.

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      Gek Dement > александр п 5 ноября 2018, 23:44

      Аххаха))) Извини но после твоего бреда про украденные деньги и вернется куда был, даже продолжать с тобой общение не буду. Ты в аналитике футбола 0. Я конечно не люблю когда у россиян воруют деньги, но.. Какая разница реально для Челси, для их фанатов, истории их клуба и АПЛ откуда Абрамович взял эти деньги? На кубке ЛЧ который они брали это не будет выгравировано. Клуб кучу лет финансово стабилен и берет еврокубки, ничего с ним не произойдет в ближайшие много лет. Это песня зомбированного тупыми форумотроллями человека.))) И Челси от Реала и Барсы ничем не отличается на данный период истории, все три клуба перекачаны деньгами и за счет скупки сборных мира берут еврокубок за еврокубком, вот и вся их суть. Извини дальше не буду с тобой ничего обсуждать, это патриоцирк с ворованными деньгами Абрамовича не засчитан)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 6 ноября 2018, 07:35

      Абрамовичу отказали в виде на жительство Англия и Швейцария ,и следующим шагом скорей всего будет конфискация его имущества,как нажитого преступным путём..А на вывезенные только им деньги, из российского футбола можно было бы сделать конфетку.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 ноября 2018, 16:25

      Глобалисты везде,Матьё мирей.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > семёнычев 5 ноября 2018, 16:32

      не говори,ваще Ама.нда Лир..)

      1
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