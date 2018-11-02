Football Leaks: топ-клубы Европы планируют создать новый турнир в 2021 году. Лига чемпионов перестанет существовать

Топ-клубы Европы планируют создать новый турнир, который будет называться Суперлигой. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks.

Соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование. 11 топ-клубов выйдут из состава УЕФА и создадут европейскую Суперлигу. 11 клубов-учредителей гарантируют себе участие в соревнованиях на ближайшие 20 лет, еще пять клубов будут приглашены в качестве «гостей». Всего в лиге будет 16 команд.

Документ проекта хранится в секрете, клубы должны подписать его в ноябре 2018 года. В числе клубов-основателей называются:

«Гостями» числятся: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Марсель», «Интер», «Рома».

Материал опубликован на сайте Der Spiegel. Журналисты издания работали над ним совместно с EIC (европейское сообщество журналистов). Сообщается, что всего в расследовании Football Leaks принимали участие около 80 журналистов из 15 СМИ.