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    Football Leaks: топ-клубы Европы планируют создать новый турнир в 2021 году. Лига чемпионов перестанет существовать

    Топ-клубы Европы планируют создать новый турнир, который будет называться Суперлигой. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks.

    Соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование. 11 топ-клубов выйдут из состава УЕФА и создадут европейскую Суперлигу. 11 клубов-учредителей гарантируют себе участие в соревнованиях на ближайшие 20 лет, еще пять клубов будут приглашены в качестве «гостей». Всего в лиге будет 16 команд.

    Документ проекта хранится в секрете, клубы должны подписать его в ноябре 2018 года. В числе клубов-основателей называются:

    «Гостями» числятся: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Марсель», «Интер», «Рома».

    Материал опубликован на сайте Der Spiegel. Журналисты издания работали над ним совместно с EIC (европейское сообщество журналистов). Сообщается, что всего в расследовании Football Leaks принимали участие около 80 журналистов из 15 СМИ.

    Источник: Der Spiegel

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    02.11.2018 23:18
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 5 ноября 2018, 17:51

      Ну и пусть создают. А лч не трогайте, ещё интереснее будет без этих клубов-милиардеров...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 ноября 2018, 19:09

      милан топ клуб в италии? имя клуба да крутое и история НО ИНТЕР НАПОЛИ И РОМА ДА ДАЖЕ ЛАЦИО намного топ сейчас чем милан !

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 ноября 2018, 11:27

      Лично мне такой турнир не интересен, потому что стоит команде добыть две победы, оставшиеся 4 матча в группе, команда будет играть в закрытый футбол. Сил на внутренний чемпионат едва ли останется, а уж как цены на игроков взлетят . . . Богатые станут еще богаче, ибо финансовый фэйр-плей, никто соблюдать не будет.
      В итоге у Манчестер Сити и ПСЖ, будут Неймар-Гризманн-Мбаппе в атаке, а на скамейке запасных Эриксен-Лаказетт-Фекир. Желание играть в суперлиге, заставит игроков переходить в топ команды, даже на скамейку запасных.
      Лично мне как любителю много голов, хочется посмотреть на то, как моя любимая команда, забивает по 5 и более голов за матч, командам уровня Маккаби, Спарты из Праги, Дюделандж и прочие. А не то, как они забили быстрый гол, там ПСЖ, Ливерпулю, Реалу и т.д., а после закрылись у ворот и пропустили в концовке . . .

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 18:48

      Кому нужно такое создание?

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 ноября 2018, 11:30

      Такие разговоры лет 20 продолжаются, думаю УЕФА этого не допустит

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 ноября 2018, 10:05

      им мало денег

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      Рейтинг: +30

      SvinoPas 3 ноября 2018, 09:56

      Ну и пусть гоняют круглого меж собой, 20 лет, одно и тоже.Не будет гимна ЛЧ, я только из за гимна ЛЧ смотрю матчи)))Но..может наши клубы смогут замахнуться на победу в ЛЧ?))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 ноября 2018, 08:50

      ЛЧ самый лучший турнир, ничто не заменит его, фигню какую то придумывают.

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 3 ноября 2018, 08:24

      Полный бред, оставьте Лигу Чемпионов и не трогайте ее!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 ноября 2018, 07:19

      типо "закрытая лига" только для своих, для богатеньких, полнейшая бредятина... ну удачи в начинании(((

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