Football Leaks: топ-клубы Европы планируют создать новый турнир в 2021 году. Лига чемпионов перестанет существовать

Ну и пусть создают. А лч не трогайте, ещё интереснее будет без этих клубов-милиардеров...
Топ-клубы Европы планируют создать новый турнир, который будет называться Суперлигой. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks.
Соревнование должно стартовать в 2021 году, Лига чемпионов прекратит существование. 11 топ-клубов выйдут из состава УЕФА и создадут европейскую Суперлигу. 11 клубов-учредителей гарантируют себе участие в соревнованиях на ближайшие 20 лет, еще пять клубов будут приглашены в качестве «гостей». Всего в лиге будет 16 команд.
Документ проекта хранится в секрете, клубы должны подписать его в ноябре 2018 года. В числе клубов-основателей называются:
- Испания: «Реал», «Барселона».
- Англия: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси».
- Италия: «Ювентус», «Милан».
- Франция: «ПСЖ».
- Германия: «Бавария».
«Гостями» числятся: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Марсель», «Интер», «Рома».
Материал опубликован на сайте Der Spiegel. Журналисты издания работали над ним совместно с EIC (европейское сообщество журналистов). Сообщается, что всего в расследовании Football Leaks принимали участие около 80 журналистов из 15 СМИ.