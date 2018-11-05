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    «Чемпионат»: Аленичев не собирается покидать «Енисей» без компенсации. Клуб не хочет платить тренеру

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев не собирается уходить из клуба, пока красноярцы не выплатят ему оставшуюся по контракту зарплату.

    Ранее специалист был отстранен от работы с командой, но его соглашение с «Енисеем» по-прежнему действует. Тренер хочет получить деньги за те месяцы, которые остались у него по договору. Руководство красноярцев, в свою очередь, не намерено выплачивать Аленичеву компенсацию.

    «Енисей» отстранил Аленичева 2 ноября. После 12-ти туров команда набрала шесть очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2018 17:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 ноября 2018, 05:57

      в спартак возвращайся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 ноября 2018, 03:36

      Что-то Алень ни в одной команде удержаться не может, может не его это дело, прекратить эксперименты с тренерской деятельностью?


      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 ноября 2018, 20:44

      хоть и отстранили но всё равно буду сидеть на своём месте. без денег не сдвинусь с места Москва подождёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:23

      В контракте все должно быть прописано.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 5 ноября 2018, 19:18

      В следующем сезоне Енисей выстрелит!Аленичев уйдёт,багаж останется!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 19:07

      а багаж оставит?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 ноября 2018, 18:33

      Арсенал освобождается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:20

      Тут или в комиссию по разрешению споров пойдут, или юристы всё там разрулят. Аленичеву могут платить его зарплату до истечения действующего контракта. Как и при увольнении выплату компенсации. У него уже не первый контракт с клубом, полагаю смотрит, что подписывает. Тем более они по большей части уже типовые.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 5 ноября 2018, 18:20

      Как так можно с человеком, котрый сделал Спартак чемпионом! Вот уйдёт он из Енисея, и тот станет чемпионом..... Если следовать логике романцева

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 5 ноября 2018, 18:17

      Димос - это попадос!

      -1
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