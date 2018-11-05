«Чемпионат»: Аленичев не собирается покидать «Енисей» без компенсации. Клуб не хочет платить тренеру

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев не собирается уходить из клуба, пока красноярцы не выплатят ему оставшуюся по контракту зарплату.

Ранее специалист был отстранен от работы с командой, но его соглашение с «Енисеем» по-прежнему действует. Тренер хочет получить деньги за те месяцы, которые остались у него по договору. Руководство красноярцев, в свою очередь, не намерено выплачивать Аленичеву компенсацию.

«Енисей» отстранил Аленичева 2 ноября. После 12-ти туров команда набрала шесть очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ.