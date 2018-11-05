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    Ахметов, Заболотный и Чалов – в составе сборной России на матчи с Германией и Швецией

    Официальный сайт РФС опубликовал состав сборной России на товарищескую игру с Германией (Лейпциг, 15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (Сольна, 20 ноября).

    В список вошли 26 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Стамбул), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

    Источник: РФС

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    05.11.2018 12:19
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 ноября 2018, 22:03

      Баринов ещё должен доказать, что он достоин вызова в сборную, да он уже лучше большинства вызванных на его позиции, но те проверенные бойцы и выполняют немного другие задачи. Тот же Ерохин поможет команде, если нужно будет "играть в навальный футбол"(с.)

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 ноября 2018, 20:16

      хде габулов?????????? теперь шунтик? а да совсем забыл чечес одному своему любимому сделал ЗМ теперь шуни очередь корочку и значок получить

      1
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      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 5 ноября 2018, 17:53

      Сколько же тут потенциальных трениров сборной то собралось, ни там ищут в федерации тренера, на бомбардир нужно им))))

      0
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      Рейтинг: +1101

      Cubinec1989 5 ноября 2018, 16:50

      У Усатого что аллергия на ФК Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Cubinec1989 5 ноября 2018, 20:35

      У вас же одни легионеры играют!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > _Kesh_Suntar_ 5 ноября 2018, 21:58

      Ари точно лучше Заболотного

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 16:10

      На этот раз без Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 15:13

      Можно быть незабивным форвардом, но заболотным... и ты в составе сборной.

      4
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 00:49

      Я на данный момент как-то не вижу в РПЛ "ярко выраженных форвардов" кроме Дзюбы. Все остальные больше подходят на атакующих полузащитников.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 5 ноября 2018, 14:57

      На мой любительский взгляд вместо Полоза нужно пробовать Ари - нужен взрывной скоростной нап, вместо Камболова - Биринова, у нас нет сейчас в сборной чела с хорошей пушкой, и любопытно было бы попробовать Игнатова - мне он в последних двух матчах за Спартак понравился..

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 ноября 2018, 14:46

      Интересно посмотреть на Чалова в сборной

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 5 ноября 2018, 13:45

      Где Баринов?? Он сейчас на голову выше того же Ерохина!!

      6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 ноября 2018, 13:30

      Это на сегодня лучшие. Кто есть в наличии, тех и вызывают.

      0
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