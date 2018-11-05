Ахметов, Заболотный и Чалов – в составе сборной России на матчи с Германией и Швецией

Баринов ещё должен доказать, что он достоин вызова в сборную, да он уже лучше большинства вызванных на его позиции, но те проверенные бойцы и выполняют немного другие задачи. Тот же Ерохин поможет команде, если нужно будет "играть в навальный футбол"(с.)
Официальный сайт РФС опубликовал состав сборной России на товарищескую игру с Германией (Лейпциг, 15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (Сольна, 20 ноября).
В список вошли 26 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Стамбул), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).