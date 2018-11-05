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    Луческу против проведения товарищеского матча сборной Турции на территории Украины

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался против проведения товарищеского матча с командой Украины на территории этой страны.

    Игра, которая запланирована на 20 ноября, должна была состояться на «Днепр Арене». В случае, если матч будет отменен, турецкая федерация должна будет компенсировать расходы Федерации футбола Украина. Украинская сторона против переноса матча в другое место, в том числе в Турцию, из-за больших денежных затрат.

    Сборная Турции является соперником сборной России по Лиги наций УЕФА.

    Источник: Tribuna

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    05.11.2018 10:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +57

      Ailend 7 ноября 2018, 00:18

      Лучше бы он предложил лучший вариант того, где бы матч состоялся. Хотя если пишется ,что "Украинская сторона против переноса матча в другое место". То возможно он предлагал сыграть в Турции. Ок, предположим. А чем он раньше думал?? Он бы еще за день до игры высказался.... Хм.. Сборная Украины в Днепре выиграет турков....на изи просто..

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 ноября 2018, 22:11

      Россия и Турция братья а хохлы им объявили войну как можно играть на территории врага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 ноября 2018, 16:21

      Его можно понять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:32

      Приезжайте к нам в Сочи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 13:22

      РЕСПЕКТ МИРЧИ ЛУЧЕСКО НЕХРЕН В БАНДЕРШТАТЕ ИГРАТЬ!!! САЛО УРОНИЛИ ГЕРОЯМ МОГИЛЫ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 ноября 2018, 12:29

      чума свирепствует в усраине

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 5 ноября 2018, 12:28

      Луческу хочет играть на Донбас Арене

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 ноября 2018, 12:11

      Будулай -Наш.!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 ноября 2018, 12:07

      А что тут такого, я думаю проблем не должно возникнуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr 5 ноября 2018, 12:00

      Хренова то , что политика вмешивается в спорт..

      3
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