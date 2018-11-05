Луческу против проведения товарищеского матча сборной Турции на территории Украины

Лучше бы он предложил лучший вариант того, где бы матч состоялся. Хотя если пишется ,что "Украинская сторона против переноса матча в другое место". То возможно он предлагал сыграть в Турции. Ок, предположим. А чем он раньше думал?? Он бы еще за день до игры высказался.... Хм.. Сборная Украины в Днепре выиграет турков....на изи просто..
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался против проведения товарищеского матча с командой Украины на территории этой страны.
Игра, которая запланирована на 20 ноября, должна была состояться на «Днепр Арене». В случае, если матч будет отменен, турецкая федерация должна будет компенсировать расходы Федерации футбола Украина. Украинская сторона против переноса матча в другое место, в том числе в Турцию, из-за больших денежных затрат.
Сборная Турции является соперником сборной России по Лиги наций УЕФА.