Луческу против проведения товарищеского матча сборной Турции на территории Украины

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался против проведения товарищеского матча с командой Украины на территории этой страны.

Игра, которая запланирована на 20 ноября, должна была состояться на «Днепр Арене». В случае, если матч будет отменен, турецкая федерация должна будет компенсировать расходы Федерации футбола Украина. Украинская сторона против переноса матча в другое место, в том числе в Турцию, из-за больших денежных затрат.

Сборная Турции является соперником сборной России по Лиги наций УЕФА.