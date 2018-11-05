Рейнгольд: «Федун довел «Спартак» до такого позора, который мы наблюдаем»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выступил с критикой в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

«Спартак» впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет. Игра команды в целом – это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что «Спартак» просто попутал берега. И во всем этом виноват только один человек – Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довел до такого позора, который мы наблюдаем. Мы еще не скоро отойдем от последствий действий Федуна. Это только начало.

Что, команда разве разучилась играть в футбол? Нет, конечно! Но происходящее сегодня – просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. «Спартак» пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие клуб видят, что идет развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет.

На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь – у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой – не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над «Спартаком»?» – сказал Рейнгольд.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.