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    Рейнгольд: «Федун довел «Спартак» до такого позора, который мы наблюдаем»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выступил с критикой в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

    «Спартак» впервые в истории проиграл 4 домашних матча подряд, но значения это сейчас не имеет. Игра команды в целом – это полнейшее безобразие. Я с ужасом смотрел и иронически улыбался периодически, ведь складывалось ощущение, что «Спартак» просто попутал берега. И во всем этом виноват только один человек – Леонид Федун. Это он создал такую нервозную обстановку в команде, это он довел до такого позора, который мы наблюдаем. Мы еще не скоро отойдем от последствий действий Федуна. Это только начало.

    Что, команда разве разучилась играть в футбол? Нет, конечно! Но происходящее сегодня – просто непонятно, это нельзя никак описать и тяжело комментировать. «Спартак» пребывает непонятно где, и это не сенсация, ведь все любящие клуб видят, что идет развал команды, и нужно разобраться, планомерный он вообще или нет.

    На эти вопросы должен ответить Федун, я хотел бы послушать его, как он объяснит свои решения и итоговые последствия. Если ты тренера снимаешь – у тебя уже должен быть готовый на его замену специалист. В итоге работает Рианчо, и кто это такой – не совсем понятно, хотя и его критиковать не хочется. Но это бардак! Непонятно, что Федун делает с командой. Кто дал ему право издеваться над «Спартаком»?» – сказал Рейнгольд.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Rusfootball

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    05.11.2018 11:04
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    Комментарии66
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 ноября 2018, 09:48

      Клоун Федун-пердун продай команду! Не позорься сам и Алекперова не позорь! Хотя вам клоунами нравиться быть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 5 ноября 2018, 17:36

      У нас в России болтать умеют все, делать только никто ни хрена не может. Да, Федун многое делает неправильно, но он хоть пытается. Рейнгольд может только становиться в красивые позы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 5 ноября 2018, 16:46

      Рейнгольд! Ты,чёрт из табакерки! ПНХ! И без обиды....
      Да..ты старый спартаковец,почти ровесники,но ты никогда не даешь обьективную оценку ,как истинный специалист ,а все больше это похоже на карканье(не в обиду)!
      Могет пора на отдых?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 ноября 2018, 16:06

      А почему вопрос не решается таким образом: Глушак своими действиями по "сливам" матчей нанес ущерб репутации клуба? Инициировать расследование. Уволить с "вольчим билетом". А если сразу доказательств не найдется, то, как минимум, отстранить от команды на период расследования. Почему в Италии такие вопросы по борьбе с тамошними "глушаками" решаются системно, а в РПЛ никто даже и не заикается. Проверь ту этого иуду, хучь, на "полиграфе". Расколется ведь падла.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Дедуктор 5 ноября 2018, 16:15

      Здравая мысль.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 16:05

      Здесь ,пусть и эмоционально, Рейнгольд прав. И в такой критический момент не видно никаких внятных действий от Федуна.

      9
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      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 5 ноября 2018, 16:56

      Саша привет. А что мы ,пишущие здесь,вообще чего знаем?
      Футбол стал бизнесом ,а наше поколение в сказки еще верит...
      И живем мы : я,ты,Рубик и др. в своем времени ,по своим понятиям
      и не понимаем порой,что происходит..
      ps А Федун тебе и вовсе в сыновья годится,это их время!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 5 ноября 2018, 18:46

      Привет, Лёша ! Ты куда там смотришь. Рейнгольд старше нас на 9-10 лет, а не ровесник. Федун из нашего поколения от чуть моложе 1956г, а ты его в сыновья.))) Нам таких сыновей и с деньгами не надо... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 5 ноября 2018, 18:55

      Привет Алексей. Идет какое то бездействие и непротивление злу. Что поделаешь уходит тот романтический футбол.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 5 ноября 2018, 20:43

      Ляксандр ,лучше и не скажешь..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:53

      Привет Рубик-Джан ...Извини,
      Фантомас разбушевался,но сути это не меняет,
      надо что то делать.....
      Петицию Царю писать,чтоль?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 5 ноября 2018, 21:00

      Челобитную там есть кому писать и позвонить по кремлёвке. Скажу так, что у семи "экспертов" и "знатоков", команда без тренера...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 5 ноября 2018, 15:45

      Будьте благодарны владельцу.Доверился не тому меджменту. Выгонит и поправит положение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 5 ноября 2018, 14:44

      Цирк уродцев.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 ноября 2018, 15:11

      Гниломясные опарыши проснулись. Попка перестала болеть?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 6 ноября 2018, 13:26

      Этож надо такое имя взять . Жуешь буры? Бур жуй потолще. И глотай глубже пока твоя попка будет заживать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 6 ноября 2018, 21:21

      Тут тебе уже место подобрали на трассе. И имечко, будешь *********.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > massaboss 6 ноября 2018, 21:30

      Рублей по 200 тебе хватит за отсос?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 6 ноября 2018, 22:40

      Ок, 250 рублей тебе за глубокий, за гланды отсосешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 14:08

      Вот чем отличаются ветераны которые не кормятся с Федуновского фонда от тех, чьи цитататы и интервью мы читаем чуть ли не ежедневно.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Мары 5 ноября 2018, 15:11

      Тонко замечено... :-)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Мары 5 ноября 2018, 16:01

      Прав на все 100%.

      3
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 5 ноября 2018, 14:05

      У федуна вертолёта нет? Не те люди гибнут

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 13:25

      ЛЮБИТЕ СВОЮ КОМАНДУ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕБЯ !!! НЕБУТЕ СВИНЬЯМИ!!!

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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак > lexazenit_89 5 ноября 2018, 14:32

      Букварь сначала выучи, потом пиши! Грамотей!!!

      6
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