«Реал» заключил рекордный контракт с adidas на 1,1 миллиарда

«Реал» заключил рекордную спонсорскую сделку с компанией adidas общей стоимостью 1,1 миллиард евро. Контракт будет действовать с 2020 по 2030 год.

Ежегодно мадридцы будут получать от немецкого производителя спортивной экипировки 110 миллионов. Эта сумма может увеличиться до 150 миллионов, если клуб завоюет трофеи в сезоне. Это более чем вдвое превысит текущую спонсорскую сделку «Реала» (52 миллиона в год) с adidas.

Для сравнения, 1,1 миллиард – это общая сумма, потраченная немецкой компанией на контракты с 21 баскетбольной командой НБА.

До сих пор самый большой спонсорский контракт принадлежал «Манчестер Юнайтед» – 85 миллионов евро в год. «Барселона» по соглашению с Nike зарабатывает 83 миллиона за сезон.