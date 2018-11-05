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    «Реал» заключил рекордный контракт с adidas на 1,1 миллиарда

    «Реал» заключил рекордную спонсорскую сделку с компанией adidas общей стоимостью 1,1 миллиард евро. Контракт будет действовать с 2020 по 2030 год.

    Ежегодно мадридцы будут получать от немецкого производителя спортивной экипировки 110 миллионов. Эта сумма может увеличиться до 150 миллионов, если клуб завоюет трофеи в сезоне. Это более чем вдвое превысит текущую спонсорскую сделку «Реала» (52 миллиона в год) с adidas.

    Для сравнения, 1,1 миллиард – это общая сумма, потраченная немецкой компанией на контракты с 21 баскетбольной командой НБА.

    До сих пор самый большой спонсорский контракт принадлежал «Манчестер Юнайтед» – 85 миллионов евро в год. «Барселона» по соглашению с Nike зарабатывает 83 миллиона за сезон.

    Источник: Marca

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    05.11.2018 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 6 ноября 2018, 04:04

      Правильно, главный адепт "Найка" ушёл в Юве, теперь можно контракт улучшать.

      1
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      Рейтинг: +17

      Bumble 5 ноября 2018, 16:39

      после рекордной сделки с adidas mu еле как барахтается в апл, чувствую ситуация повторяется с реалом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 5 ноября 2018, 15:49

      бюджет страны

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > kvm5 5 ноября 2018, 20:00

      Пять бюджетов России в 1999году.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 ноября 2018, 15:15

      Правильно,нафиг Пересу футбол нужен...

      0
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