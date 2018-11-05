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    A Bola: Кейзер возглавит «Спортинг», а не Слуцкий

    Новым главным тренером «Спортинга» станет голландский специалист Марсел Кейзер.

    49-летний тренер сейчас находится в Лиссабоне, где ведет переговоры с клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2020 года.

    Кейзер, который ранее работал в «Аль-Джазире», сменит Жозе Пезейру, отправленого в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

    Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность является Леонид Слуцкий.

    «Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

    Что нового у Слуцкого

    Источник: A Bola

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    05.11.2018 09:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:22

      Для Слуцкого будет лучше поработать в одной команде более длительный срок ,а не бегать по клубам.

      3
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 5 ноября 2018, 10:04

      Очканули португезы сурового русского тренера с активным либидо )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 09:51

      отсос,подсос,фиксация..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 5 ноября 2018, 09:39

      Лёне надо доказать вначале свою квалификацию,только тогда будет получать предложения из более статусных клубов.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 ноября 2018, 09:31

      После слов Лёни , в Витесе решились держатся за него зубами )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 ноября 2018, 09:25

      Побоялись что Леня ляпнет что то ))

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > XaXatyn 5 ноября 2018, 09:39

      .... на португальском.... ))

      2
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