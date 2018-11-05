A Bola: Кейзер возглавит «Спортинг», а не Слуцкий

Новым главным тренером «Спортинга» станет голландский специалист Марсел Кейзер.

49-летний тренер сейчас находится в Лиссабоне, где ведет переговоры с клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2020 года.

Кейзер, который ранее работал в «Аль-Джазире», сменит Жозе Пезейру, отправленого в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность является Леонид Слуцкий.

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