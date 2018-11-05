A Bola: Кейзер возглавит «Спортинг», а не Слуцкий

Для Слуцкого будет лучше поработать в одной команде более длительный срок ,а не бегать по клубам.
Новым главным тренером «Спортинга» станет голландский специалист Марсел Кейзер.
49-летний тренер сейчас находится в Лиссабоне, где ведет переговоры с клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2020 года.
Кейзер, который ранее работал в «Аль-Джазире», сменит Жозе Пезейру, отправленого в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность является Леонид Слуцкий.
«Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью