Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Форвардом «Лилля» интересуются «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Арсенал»

    Нападающий «Лилля» Николя Пепе входит в трансферные интересы ряда европейских клубов.

    23-летний ивуариец уже привлек внимание к своей персоне скаутов «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Баварии», «Арсенала», «Челси» и «Атлетико». Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне Пепе провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

    Источник: TF1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 ноября 2018, 13:10

      ну так себе конечно супер - форвард.......и никто за него 50 лямов не даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 5 ноября 2018, 10:32

      там 5 с пенальти...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 09:44

      арсенал.... тульский арсенал....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 