Форвардом «Лилля» интересуются «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Арсенал»

Нападающий «Лилля» Николя Пепе входит в трансферные интересы ряда европейских клубов.

23-летний ивуариец уже привлек внимание к своей персоне скаутов «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Баварии», «Арсенала», «Челси» и «Атлетико». Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Пепе провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач. Он является лучшим бомбардиром своей команды.