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    Рианчо: «Этот «Спартак» заслуживает уважения. Это чемпионы России»

    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу над «Анжи» (1:0 в Кубке) и ситуацию в команде.

    «Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это чемпионы России, они выиграли чемпионат.

    Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России.

    Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть.

    При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят.

    И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят», – заявил Рианчо.

    Напомним, испанец принял команду 22-го октября после отставки Массимо Карреры. Победа над «Анжи» стал для него первой за три матча в должности.

    Действующий чемпион России – «Локомотив». Красно-белые выиграли турнир по итогам сезона-2016/17 под руководством Карреры.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2018 00:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:15

      Еще бы ,Глушаков помог Рианчо стать ГТ Спартака. Для него это теперь самый уважаемый игрок.

      4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 ноября 2018, 12:02

      Ему плевать, что будут петь, кричать, свистеть? Мнение болельщиков и они сами для него никто? Он получил власть в Спартаке и будет делать то, что хочет? Интересная постановка вопросов. Видимо от радости в зобу дыханье сперло и мозги затуманились.
      Глушаков для него сейчас самый родной, помог Массимо Карреру убрать, место для Рианчо-наполеона освободить. Интересно, сколько нам придется терпеть этого клоуна на тренерском мостике?

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Т34 2 ноября 2018, 18:22

      Не получилось с Пилипчуком - получилось с Рианчо.
      Главное, что бы пенсионеры не перетрудились.)

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 2 ноября 2018, 10:50

      Спартак-Алания тоже чемпион России!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 09:57

      Какого года "чемпион"??? Он уже давно "экс-чемпион".И не скоро станет снова таковым.Но речь звучит грозно,безапелляционно,а на практике посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 09:48

      жидко серет засранчо - хочет и фанатам угодить и руководству

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > piligrim1986 2 ноября 2018, 09:56

      Думаете,что от ******** течи малокультурного человека что-то может измениться? Или фантазия и речевой запас скудные???

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 ноября 2018, 09:25

      Что он несёт? С ним Ерёма волшебной пылью поделился? )))

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 ноября 2018, 06:19

      Уже давно не чемпионы

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 2 ноября 2018, 06:18

      Может он имел введу про менталитет Русских? Очень странное высказывания, с учетом того что генералы управляют тактикой армии, а без тактики даже Александр Македонский не смогбы выйграть не одной войны. В целом Рианчо только неделю и.о главного тренера, а уже столько чуши сказал.

      5
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > SaveAS 2 ноября 2018, 08:51

      ))))))) как говорится прямо в дырочку))

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 ноября 2018, 04:19

      !!!!!!!!!!! нет слов

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 2 ноября 2018, 03:02

      Слишком много Я!
      Вроде бы и Каррера иностранец, а какая разница.
      Напрасно он задирает болельщиков. Свист свисту рознь. И уж если так печется о Спартаке, то мог бы повременить со своими "нововведениями", и возвращением глушака, до утверждением ГТ команды. А то сам на птичьих правах находится в команде.))

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