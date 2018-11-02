Рианчо: «Этот «Спартак» заслуживает уважения. Это чемпионы России»

И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу над «Анжи» (1:0 в Кубке) и ситуацию в команде.

«Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это чемпионы России, они выиграли чемпионат.

Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России.

Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть.

При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят.

И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят», – заявил Рианчо.

Напомним, испанец принял команду 22-го октября после отставки Массимо Карреры. Победа над «Анжи» стал для него первой за три матча в должности.

Действующий чемпион России – «Локомотив». Красно-белые выиграли турнир по итогам сезона-2016/17 под руководством Карреры.

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