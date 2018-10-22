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    Какой вы футболист?

    Рианчо провел первую тренировку в качестве главного тренера «Спартака»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел первую тренировку в новом качестве. Ранее «Бомбардир» писал, что специалист будет возглавлять красно-белых как минимум до зимней паузы в РПЛ.

    «Рианчо признался, что назначение стало для него неожиданностью, и попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график», – информирует пресс-служба «Спартака».

    Москвичи в РПЛ идут шестыми.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.10.2018 19:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 10:59

      Удачи, конечно, Рауль. Только ромашку не возвращайте... мой Вам совет.

      0
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 22 октября 2018, 21:34

      Чегой-то не вижу фото, где Глушак с Ещенко опять пылят на тренировке основы. ))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 22 октября 2018, 21:23

      Следующий Рауль на вылет из Спартака

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      Рейтинг: -7

      kiop60 22 октября 2018, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -4
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 22 октября 2018, 20:16

      а кого он тренеровал раньше.и где в испании он играл вообще ?))

      0
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > dil-1969@mail.ru 22 октября 2018, 20:17

      Главным нигде не был.

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      Рейтинг: +222

      Леший88 > dil-1969@mail.ru 22 октября 2018, 21:15

      В Динамо Киев работал

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > vladik12 23 октября 2018, 10:12

      Как и Каррера до Спартака. Однако чемпионство подарил.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 22 октября 2018, 20:12

      Подсидел Он Массимо, ещё при Каррере на бровке скакал как главный тренер, не знаю кто и что он, но он мне уже не нравится…
      Каррере успехов в карьере...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > Atoniq 22 октября 2018, 20:51

      Никого он не подсиживал. Каррера по твоему тоже подсидел? Так сложились обстоятельства. И чего петь Каррера дифирамбы не понимаю.Сколько еще проиграть и кому нужно? Нет игры, абсурд. Ни одна зона не работает. А будет он тренером или нет, Бабка на 2-е сказала.

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