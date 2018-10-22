Рианчо провел первую тренировку в качестве главного тренера «Спартака»

Удачи, конечно, Рауль. Только ромашку не возвращайте... мой Вам совет.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел первую тренировку в новом качестве. Ранее «Бомбардир» писал, что специалист будет возглавлять красно-белых как минимум до зимней паузы в РПЛ.
«Рианчо признался, что назначение стало для него неожиданностью, и попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график», – информирует пресс-служба «Спартака».
Москвичи в РПЛ идут шестыми.
Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами