Рианчо провел первую тренировку в качестве главного тренера «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо провел первую тренировку в новом качестве. Ранее «Бомбардир» писал, что специалист будет возглавлять красно-белых как минимум до зимней паузы в РПЛ.

«Рианчо признался, что назначение стало для него неожиданностью, и попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график», – информирует пресс-служба «Спартака».

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