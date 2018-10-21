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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нурмагомедов: «Спартак» достойно представляет образ гладиатора. Настоящая народная команда» 

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом» (2:3).

    – Я уже не первый раз на «Открытие Арене». Был здесь на матчах «Спартака» против «Локомотива» и ЦСКА. Теперь вот в соперниках «Арсенал». Благодарен за приглашение.

    – Болеете в России за красно-белых?

    – Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за «Спартак» у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца.

    – Символ «Спартака» — гладиатор. В этом смысле вам как бойцу наш клуб тоже близок?

    – Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово «гладиатор» мне очень близко. А «Спартак» как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    21.10.2018 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 22 октября 2018, 04:20

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