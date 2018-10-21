Нурмагомедов: «Спартак» достойно представляет образ гладиатора. Настоящая народная команда» 

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом» (2:3).

– Я уже не первый раз на «Открытие Арене». Был здесь на матчах «Спартака» против «Локомотива» и ЦСКА. Теперь вот в соперниках «Арсенал». Благодарен за приглашение.

– Болеете в России за красно-белых?

– Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за «Спартак» у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца.

– Символ «Спартака» — гладиатор. В этом смысле вам как бойцу наш клуб тоже близок?

– Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово «гладиатор» мне очень близко. А «Спартак» как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!