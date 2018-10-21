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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Арсеналу» и остался на шестом месте

    В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл тульскому «Арсеналу» – 2:3. Дубль сделал Зе Луиш.

    Московский клуб остался на шестом месте в турнирной таблице, туляки поднялись на девятую позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 13; 1:1 – Ожегович, 35; 2:1 – Зе Луиш, 45+2; 2:2 – Лесовой, 48; 2:3 – Мирзов, 65.

    «Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев (Ханни, 72), Еременко (Игнатов, 55), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано (Ломовицкий, 63).

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Лесовой (Кангва, 76), Костадинов, Джорджевич (Горбатенко, 86), Ожегович (Ткачев, 72).

    Предупреждения: Кутепов, 34; Фернандо, 40 – Ожегович, 40.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 18:27
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    Комментарии113
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 14:56

      Обидное поражение. Оборона дыра.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > zigbert 22 октября 2018, 16:54

      вся команда дыра, оборонятся должны все, начиная с нападающих...
      - За итальянца обидно, но видимо правильно говорят, хороший человек - не профессия.))))

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 05:14

      После третьего пропущенного мяча выключил телевизор.Было видно что команда сломалась.Вины Кутепова в третьем пропущенном нет.На него одного по его флангу выскочило двое с разными векторами развития атаки(либо по центру,либо по левому краю атаки).Вот Илья и не отработал.Подстраховщика-то не было.А в общем обороны вчера у наших и не было как таковой.Был "суповой"набор.Если впереди что-то создали,то дома был откровенный провал.Печаль печальная однако...Арсенал же понравился.Команда в отличии от многих наших из нижней части таблицы не закрывалась и прекрасно контратаковала.Сочетание хорошо обученных югов и талантливых наших сделали своё дело.Кононов слепил неплохую команду.Странно что туляки находятся внизу таблицы.Думаю что это временно.С победой Арсенал!Спартаковцам же срочно встряхнуться и браться за за то чему их брали в команду - играть и выигрывать!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:30

      А чего это, Спартак в восьмером играл, что-ли. Ну судьи, пля!

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 21 октября 2018, 20:04

      С Чемпионата.ру:

      "Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после домашнего поражения со счётом 2:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» признался, что не отчаивается, несмотря на результаты команды.

      «Сегодня я провалился. Это тупик или я позитивно смотрю на нашу ситуацию? Я всегда позитивный. Потому что бывал и в худших ситуациях в футболе. Нужно быть позитивными, работать, думать о вариантах для решения проблем».

      В общем, пока его НЕ СКОВЫРНУТ из команды, САМ никуда не уйдёт. (((

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 октября 2018, 20:01

      Читаю коменты спартаковских болел и поражаюсь . Почему так мало веры в команду?

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 октября 2018, 19:59

      Спартаку необходимо удержаться в десятке сильнейших клубов РПЛ, иначе Карреру попрут.

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 > Persona_non_Grata 21 октября 2018, 20:24

      У него видимо - ДА.
      Сам "сострил" - сам посмеялся.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 21 октября 2018, 19:52

      Кто-то тут говорил, что маловато спартаковцев в сборной...ну-ну..

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 октября 2018, 19:46

      После первого красивого гола появилась надежда, что сегодня хотя бы футбол покажут качественный... но потом все пришли в себя((( и началось.
      А во втором тайме вообще все стоячие были. Один Зе Луиш, потом и Ханни пытались завести команду, Зобнин трудяга, хотя и не всё получалось, остальные стоячие зомби. Такой футбол нам не нужен!!!

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      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 19:26

      Каррера вообще нормальный? Ставить вместо Мельгарехо никакущего Комбарова? Большинство проблем шло через его фланг. Я еще понимаю, дали отдохнуть Джикии, но зачем же самому себя так подставлять? Что то я не вижу Карреровских обычных "Игрой ребят доволен.."

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > oyabun 21 октября 2018, 19:29

      Он просто подумал что Комбаров меньшее зло, чем Рассказов ;)

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > oyabun 21 октября 2018, 19:32

      По Мельгарехо.тоже не чего не понял....сейчас Каррере должно быть не до ротаций в данной ситуации..каждый матч решающий для него...а у него такие большие ротации...основной состав не сыгран и даже такое чувство что и не определёр...а что не матч так новый состав

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 октября 2018, 19:24

      Никакой тренер не исправит ошибки типа того что Зобнин остается за цз не давая случиться оффсайду, или тому как выдергивается Боккети освобождая зону за собой которую не страхует Комбаров причем это не 1 гол такой, ну и обрезы в элементарных передачах это норма в нынешнем Спартаке Фернандо Адриано приучили...

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > кузнецов артем 21 октября 2018, 19:29

      у мяса все проблемы в обороне и нападении имеют корни из опорки. только Зобнин там не ЦЗ остался, а ЛЗ.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Mr Green 21 октября 2018, 19:39

      Первую пенку и заработал Зобнин можно сказать именно он там остался, это обычная недоработка, он просто подумал что можно быстро не выбегать чтоб оставить в офсайде, а пробежаться трусцой.

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