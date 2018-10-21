РПЛ. «Спартак» проиграл «Арсеналу» и остался на шестом месте

Обидное поражение. Оборона дыра.
В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл тульскому «Арсеналу» – 2:3. Дубль сделал Зе Луиш.
Московский клуб остался на шестом месте в турнирной таблице, туляки поднялись на девятую позицию.
Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Зе Луиш, 13; 1:1 – Ожегович, 35; 2:1 – Зе Луиш, 45+2; 2:2 – Лесовой, 48; 2:3 – Мирзов, 65.
«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев (Ханни, 72), Еременко (Игнатов, 55), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано (Ломовицкий, 63).
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Лесовой (Кангва, 76), Костадинов, Джорджевич (Горбатенко, 86), Ожегович (Ткачев, 72).
Предупреждения: Кутепов, 34; Фернандо, 40 – Ожегович, 40.