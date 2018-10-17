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    Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

    Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, матчи 11-го тура Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Керчи.

    «Произошла ужасная трагедия. Погибли люди. Необходимо поддержать семьи жертв этой страшной трагедии. Лига направит письма в клубы с просьбой начать матчи с минуты молчания», – сказал Прядкин.

    В свою очередь, глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что игры 17-го тура лиги также начнутся с минуты молчания.

    Сегодня днем учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а затем взорвал самодельное взрывное устройство в столовой. После этого молодой человек на месте покончил с собой. По последним данным, в результате инцидента погибли 19 человек, 47 пострадали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2018 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:51

      Искреннее соболезнование всем семьям погибших.

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 октября 2018, 09:32

      Глубокие соболезнования......
      Россия ,что с тобой?!
      Людям страшно жить.
      А время ,вроде мирное,не война....
      Похоже ,,Путя запутался,, да простят мне этот каламбур.
      В зомбоящике либо пропаганда ,либо жесть.
      Народ устал....народ не защищен!
      ps Старая поговорка гласит : Рыба гниет с головы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 октября 2018, 04:53

      Правильное решение!Это по-человечески.Царствие Небесное всем погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 18 октября 2018, 00:29

      Искренние соболезнования всем погибшим и пострадавшим... Казахстан с вами!!!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 октября 2018, 20:14

      Казалось, что Крым последнее спокойное место, где ничего не произойдёт...

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 октября 2018, 18:21

      Жесть(((((
      Земля пухом погибшим, раненным скорейшего выздоровления, родным и близким погибших искренние соболезнования

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