Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, матчи 11-го тура Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Керчи.

«Произошла ужасная трагедия. Погибли люди. Необходимо поддержать семьи жертв этой страшной трагедии. Лига направит письма в клубы с просьбой начать матчи с минуты молчания», – сказал Прядкин.

В свою очередь, глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что игры 17-го тура лиги также начнутся с минуты молчания.

Сегодня днем учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а затем взорвал самодельное взрывное устройство в столовой. После этого молодой человек на месте покончил с собой. По последним данным, в результате инцидента погибли 19 человек, 47 пострадали.