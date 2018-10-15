Главные новости дня. Дублер «Зенита» оскорбил «Спартак», Турану грозит 12-летний тюремный срок

Полузащитник дубля «Зенита» оскорбил «Спартак» после победы в матче молодежек.

Кокорин обжаловал свой арест.

Избитый Кокориным чиновник Пак получил орден от Путина.

Мать Кокорина объяснила, почему футболист улыбался, стоя в наручниках.

Шантажист готов выложить интимное видео с женой Мамаева за три тысячи.

Против Тарасова могут возбудить уголовное дело из-за неоплаты алиментов.

Хосонов и Кучаев тренируются в общей группе ЦСКА.

Турана могут посадить в тюрьму на 12 лет.

Моуринью нужны в «МЮ» два серба и два хорвата.

«Милан» может отдать обратно в «Челси» арендованного Бакайоко.