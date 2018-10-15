Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. Дублер «Зенита» оскорбил «Спартак», Турану грозит 12-летний тюремный срок

    Полузащитник дубля «Зенита» оскорбил «Спартак» после победы в матче молодежек.

    Кокорин обжаловал свой арест.

    Избитый Кокориным чиновник Пак получил орден от Путина.

    Мать Кокорина объяснила, почему футболист улыбался, стоя в наручниках.

    Шантажист готов выложить интимное видео с женой Мамаева за три тысячи.

    Против Тарасова могут возбудить уголовное дело из-за неоплаты алиментов.

    Хосонов и Кучаев тренируются в общей группе ЦСКА.

    Турана могут посадить в тюрьму на 12 лет.

    Моуринью нужны в «МЮ» два серба и два хорвата.

    «Милан» может отдать обратно в «Челси» арендованного Бакайоко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 15 октября 2018, 22:09

      Новость так написано будто Туран оскорбил Спартак, и его посадят на 12 лет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11