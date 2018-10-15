Главные новости дня. Дублер «Зенита» оскорбил «Спартак», Турану грозит 12-летний тюремный срок

Новость так написано будто Туран оскорбил Спартак, и его посадят на 12 лет.
Полузащитник дубля «Зенита» оскорбил «Спартак» после победы в матче молодежек.
Кокорин обжаловал свой арест.
Избитый Кокориным чиновник Пак получил орден от Путина.
Мать Кокорина объяснила, почему футболист улыбался, стоя в наручниках.
Шантажист готов выложить интимное видео с женой Мамаева за три тысячи.
Против Тарасова могут возбудить уголовное дело из-за неоплаты алиментов.
Хосонов и Кучаев тренируются в общей группе ЦСКА.
Турана могут посадить в тюрьму на 12 лет.
Моуринью нужны в «МЮ» два серба и два хорвата.
«Милан» может отдать обратно в «Челси» арендованного Бакайоко.