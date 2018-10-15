Кокорин вслед за Мамаевым обжаловал свой арест

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов сообщил, что направил апелляцию на решение суда об аресте футболиста на два месяца.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу.

Во-первых, Александр Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице. Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт. Во-вторых, конфликт между Александром Кокориным и Денисом Паком, произошедший 8 октября в кафе, возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), а может квалифицироваться в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»). Важно отметить факт и примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе», – сказал Попов.

Их арестовали. И это не конец