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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин вслед за Мамаевым обжаловал свой арест

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов сообщил, что направил апелляцию на решение суда об аресте футболиста на два месяца.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу.

    Во-первых, Александр Кокорин не предпринимал противоправных действий во время событий, произошедших на 2-й Брестской улице. Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт. Во-вторых, конфликт между Александром Кокориным и Денисом Паком, произошедший 8 октября в кафе, возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), а может квалифицироваться в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»). Важно отметить факт и примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе», – сказал Попов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: ТАСС

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    15.10.2018 16:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2018, 20:08

      всё что он здесь изложил полный пи...ж ни в какие ворота не лезет

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 19:32

      Надо установить заказчика. Кто он - знают все!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > prezent2017 15 октября 2018, 21:46

      Какой нахер заказчик.кому он нахер нужен был.....если хотели Зениту навредить то нашли бы получше кандита ...Артёмку к примеру....да и кто попрёт против Газпрома??????это практически против государства и ВВП.....да подставить так надо суметь...это надо ж расчитать ...бред полный несёш

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > slavutiq70 16 октября 2018, 11:08

      А если сам Артемка и заказчик? Пока Коко был в лазарете, Артемка из грязи в князи, а сейчас у дзюбиньё спад а Ко-ко начал забивать xD

      Давайте конкурс на теорию заговоров =)

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 15 октября 2018, 18:59

      наградить их надо. заслуженых мастеров дать .

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 октября 2018, 18:33

      Олег Попов был такой клоун, теперь цирк в суде будет.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 октября 2018, 18:30

      Народ небудте кравожадными!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 18:23

      Правда - она всегда наружу выйдет.

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 15 октября 2018, 18:13

      Идут до конца,ни какого расскаяния.Просто м рази

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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 октября 2018, 18:06

      адвокаты попиарятся на парнях, денег поднимут..

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 15 октября 2018, 17:35

      Вымажьте Ангела сажею… Крылья сожгите дотла… Станет он обезображенным, но не служителем зла… Черта одень во все белое… Дай ему крылья — лети… Только добро он не сделает на сумасшедшем пути.

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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 15 октября 2018, 17:18

      Не мужики...- сам играл многое было, девки, всё такое, могли побуянить чуть- чуть. Но эти оба просто зажрались. Не извинений, ни чего! А за свои поступки (причём детские) надо отвечать! Я таких денег как они не получал, просто хотелось играть!!!

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