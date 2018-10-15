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    Какой вы футболист?

    «Милан» может вернуть арендованного Бакайоко в «Челси» уже в январе

    «Милан» готов отказаться от арендованного у «Челси» полузащитника Тьему Бакайоко и вернуть его в лондонский клуб уже в январе.

    Главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо не считает, что француз подходит для итальянского футбола и игры его команды.

    «Челси» купил 24-летнего футболиста у «Монако» прошлым летом за 40 миллионов евро. Перед началом нынешнего сезона лондонцы отдали хавбека в годичную аренду «Милану».

    В этой кампании Бакайоко сыграл за «Милан» всего 82 минуты в Серии А и два полных матча в Лиге Европы.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2018 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 15 октября 2018, 13:33

      "уже я январе"....можно я буду отвечать за заголовки а?

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