«Милан» может вернуть арендованного Бакайоко в «Челси» уже в январе

«Милан» готов отказаться от арендованного у «Челси» полузащитника Тьему Бакайоко и вернуть его в лондонский клуб уже в январе.

Главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо не считает, что француз подходит для итальянского футбола и игры его команды.

«Челси» купил 24-летнего футболиста у «Монако» прошлым летом за 40 миллионов евро. Перед началом нынешнего сезона лондонцы отдали хавбека в годичную аренду «Милану».

В этой кампании Бакайоко сыграл за «Милан» всего 82 минуты в Серии А и два полных матча в Лиге Европы.