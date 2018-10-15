Мать Кокорина: «Саша улыбался, стоя в наручниках? Это такое строение лица»

Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала поведение сына при задержании.

12-го октября форвард вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были помещены в СИЗО до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

«Я не знаю, почему всем так нравится смотреть новости о ребятах. Они что-то придумывают, додумывают. Народ требует зрелищ. Читала, что Саша улыбается в наручниках, но люди не понимают. У нас есть ямочки, и из-за этого лицо устроено так, что даже если ты переживаешь, чуть у тебя уходит мышца — появляются ямочки. А эти ямочки говорят о том, что ты улыбаешься.

Народ думает, что ты улыбаешься, а ты не улыбаешься. Это такое строение лица. Когда я училась в школе, то со мной всегда такое было. Нас ругает учитель, я сижу и переживаю, а мне говорят: «Ты чего улыбаешься?» Это напряжение», — сказала Кокорина в интервью «России 1».