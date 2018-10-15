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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать Кокорина: «Саша улыбался, стоя в наручниках? Это такое строение лица»

    Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала поведение сына при задержании.

    12-го октября форвард вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были помещены в СИЗО до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

    «Я не знаю, почему всем так нравится смотреть новости о ребятах. Они что-то придумывают, додумывают. Народ требует зрелищ. Читала, что Саша улыбается в наручниках, но люди не понимают. У нас есть ямочки, и из-за этого лицо устроено так, что даже если ты переживаешь, чуть у тебя уходит мышца — появляются ямочки. А эти ямочки говорят о том, что ты улыбаешься.

    Народ думает, что ты улыбаешься, а ты не улыбаешься. Это такое строение лица. Когда я училась в школе, то со мной всегда такое было. Нас ругает учитель, я сижу и переживаю, а мне говорят: «Ты чего улыбаешься?» Это напряжение», — сказала Кокорина в интервью «России 1».

    Источник: Телеканал «Россия 1»

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    15.10.2018 19:10
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 16 октября 2018, 13:10

      Да мне бы такую зарплату а то зл свои 40 вкалываю как лошадь а он утром встал пописать сходил по тренировался накормили напоили спать положили и лям в кармане да уж мне бы его сны о сладкой жизни

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:03

      Да уж ,цирк настоящий.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 октября 2018, 09:22

      "Саша не бил Пака стулом-это такое строение руки"

      4
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      Рейтинг: +10

      AleksanderS 16 октября 2018, 08:14

      Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут соорудить мяч собственными руками в СИЗО, заявил боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

      «Они мячик могут из хлеба слепить, в несколько носков связать, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой - отрабатывать удары», - отметил боец.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 октября 2018, 07:43

      Ну, это включился защитный мамко-режим. Это нормально, она сама верит в то, что прогоняет.. Вот раньше умереннее надо было с любовью своей, может выросли бы сыновья хотя бы относительно приличным людьми, не пришлось бы теперь про ямочки пургу гнать.

      1
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 октября 2018, 07:00

      Походу, она тоже все время под наркотой

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 октября 2018, 03:51

      А подмигивание на камеру...от нервного тика?

      4
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      Рейтинг: +2280

      kvm 16 октября 2018, 00:39

      чуть у тебя уходит мышца — появляется шоколадная дырочка

      1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 00:05

      Вообще что-ли за придурков людей считает! !!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +965

      партизан84 15 октября 2018, 22:38

      человек который смеется? мать сама того не понимая еще больше настраивает против сыновей. не надо из них жертв делать и оправдываться, все что должны говорить в данной ситуации родственники - извиняться.

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > партизан84 16 октября 2018, 00:20

      Она воспитала двух Кокориных. Не требуй от нее много.

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