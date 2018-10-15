Шантажист хочет 3 тысячи за интимное видео с Мамаевой

Неизвестный, шантажирующий жену полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алану Мамаеву, заявил, что хочет получить 3 тысячи долларов за интимное видео с участием девушки. Он признался, что действительно взломал аккаунт Мамаевой в инстаграме и теперь у него есть на нее компромат.

«Московский комсомолец» опубликовал свою переписки с шантажистом. По информации источника, аноним прислал два скриншота, на которых предположительно изображена Мамаева в неглиже и части тела другого человека. Весь архив интимного видео с Мамаевой хакер готов продать за 5 тысяч долларов.