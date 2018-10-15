Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шантажист хочет 3 тысячи за интимное видео с Мамаевой

    Неизвестный, шантажирующий жену полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алану Мамаеву, заявил, что хочет получить 3 тысячи долларов за интимное видео с участием девушки. Он признался, что действительно взломал аккаунт Мамаевой в инстаграме и теперь у него есть на нее компромат.

    «Московский комсомолец» опубликовал свою переписки с шантажистом. По информации источника, аноним прислал два скриншота, на которых предположительно изображена Мамаева в неглиже и части тела другого человека. Весь архив интимного видео с Мамаевой хакер готов продать за 5 тысяч долларов.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 октября 2018, 10:35

      А она порно в инсту постила ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      somn 16 октября 2018, 07:46

      Получается, что "бомбардир"-то наш с душком! Скоро порнушку посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 15 октября 2018, 22:47

      Во что превратили спортивный сайт. Кошмар

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 15 октября 2018, 21:20

      лучше покажите где мамаева шпилят, вот тогда ему конец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 15 октября 2018, 20:07

      Игнорируем тупую тему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 15 октября 2018, 19:48

      Админы "Бомбардира", Вы в курсе почему не показывают тех, кто выбегает на поле? Чтобы минимизировать инфоповод недостойного поступка.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      leod53 15 октября 2018, 19:19

      Если делаeте ставки -> portalbet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 октября 2018, 18:52

      Власть до того народ довел, что за деньги готовы на все...!(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +942

      Untitled-1 15 октября 2018, 18:48

      желтобардир. кто с кем за сколько, тюряга, порнуха, шантаж, наркота. Сразу видно футбольный сайт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 октября 2018, 18:36

      народ подлый стал, унизить, обосрать любого.........лишь бы бабло срубить!!! сколько дебилов, любителей полазить в грязном белье....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11