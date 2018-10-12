Неизвестный шантажирует супругу Мамаева. Он требует миллион в обмен на личную информацию

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о ее шантаже неизвестным.

Он требует миллион в обмен на отказ от публикации информации личного характера, добытую три года назад посредством взлома. Тогда их личности не были установлены, и они действительно располагают какими-то данными.

«Они не блефуют. Я это знаю. Шантажируют. Считаю нужным поделиться с вами. Чтобы если начнутся провокации, у вас не было лишних вопросов», – заявила супруга футболиста.