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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Неизвестный шантажирует супругу Мамаева. Он требует миллион в обмен на личную информацию

    Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о ее шантаже неизвестным.

    Он требует миллион в обмен на отказ от публикации информации личного характера, добытую три года назад посредством взлома. Тогда их личности не были установлены, и они действительно располагают какими-то данными.

    «Они не блефуют. Я это знаю. Шантажируют. Считаю нужным поделиться с вами. Чтобы если начнутся провокации, у вас не было лишних вопросов», – заявила супруга футболиста.

    Источник: Instagram

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    12.10.2018 06:08
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 01:44

      И Алану тоже стулом? Извращенцы одним словом.

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 12:47

      Шантажиста поймать и - на кол! Эту мразь перевоспитывать по зонам бесполезно. Исключительно - на кол!
      А вот, Мамая с Коко надо перевоспитывать. Не на зоне, конечно. Это чересчур. Исключительно - "химия". Потрудятся, поймут вес трудовой копейки. На "химии", вполне могут и в футбол играть. Иногда на "химии" бывали очень приличные мастера. Помню, мы таким 1:18 продули.

      Ну, и прецендент нельзя потерять. Отныне, исключительное внимание статьям контрактов. А то притомили прощелыги от футбола, погребняки всякие.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Дедуктор 12 октября 2018, 14:55

      что за "химия"?

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > VGreen 12 октября 2018, 16:20

      Поселение. Спецкомендатура. Соответствующий контроль. В остальном - простой "советский" труженик в течение всего срока поселения. Потом - в Зенит с чистой совестью и честно заработанными, хучь и небольшими, бапками. Худо, что Краснодар заранее от Мамая открещивается. Зря. Мамай в Краснодаре - серьезная фигура. Оступился - подставь плечо. В крайнем случае, в раздевалке башку бутылкой разбей. Как некто Алекс Фергюсон со своими мамаями делал.

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 12 октября 2018, 12:21

      Новость прям про футбол. А по факту если б не очковала, хрен бы делисась. А так явно палится...

      1
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 12 октября 2018, 10:55

      Не, тут козёл - шантажист, вопросов нет. И всю информацию, которую он предъявит общественности, нужно игнорировать.

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 октября 2018, 10:24

      Всегда тут старался терпимо относится, но Вы, народ, реально СТАДО - пост про шантаж, а тут же либо игнор новости, либо угар над, пусть и не самой моральной бабсей, либо звериный скепсис - Классно чувствовать себя судьей богатый ? Классно когда кому-то, кто вам не нравится, строят козни и палки в колеса швыряют ? Имбецилизм с со стадным гы-гы.

      1
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > ItalianFootball 12 октября 2018, 11:20

      Если мы стадо, то ты баран! Затопчем тебя на...!

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > vvv246 13 октября 2018, 09:57

      Я чабана найму, по струнке бегать будешь, козлик.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 10:20

      Писательница,чего ты нас об этом извещаешь??? Пиши в прокуратуру заявление и долби их со следствием.А если компромат имеет место быть,то и не хочется...

      7
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 10:14

      Я думал, что скинут видос где Мамаев за 500р болт дудонит кокорину

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > BlackMurder 12 октября 2018, 10:37

      Пошляк!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 октября 2018, 09:31

      Мамая и Коко нужно судить и по всей строгости без всяких там соплей!!!!! На их месте обычный гражданин получил бы лет 7 без вариантов и без шумихи! Вот так же и с ними нужно поступить!

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > Fan Loko mik 12 октября 2018, 09:39

      Семь лет за такое не дают. 3-4 и зачастую условно. Если всем за такое 7 лет давать, страна опустеет.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Fan Loko mik 12 октября 2018, 09:52

      Обычных граждан всей страной не обсуждают и показательно не судят.

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2018, 09:29

      Осталось всего полчаса...время пошло. Поржал с фразы "последнии деньги".

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:20

      Неизвестного не поймают. Для этого СК шевелиться надо, а неохота!

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