Тарасов должен бывшей жене 15 миллионов алиментов. Против него могут возбудить уголовное дело

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не платит алименты своей бывшей жене Оксане на протяжении шести лет, сообщил адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин. По его словам, задолженность хавбека за это время составила 15 миллионов рублей.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», – сказал Жорин.

Как заявляет адвокат, исполнительный лист был передан в «Локомотив», но клуб отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы.

«Сам Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года) и лишения родительских прав», – добавил Жорин.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Тарасову могут запретить выезд за пределы территории страны.