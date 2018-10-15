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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарасов должен бывшей жене 15 миллионов алиментов. Против него могут возбудить уголовное дело

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов не платит алименты своей бывшей жене Оксане на протяжении шести лет, сообщил адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин. По его словам, задолженность хавбека за это время составила 15 миллионов рублей.

    «23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», – сказал Жорин.

    Как заявляет адвокат, исполнительный лист был передан в «Локомотив», но клуб отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы.

    «Сам Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

    В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года) и лишения родительских прав», – добавил Жорин.

    Кроме того, адвокат подчеркнул, что Тарасову могут запретить выезд за пределы территории страны.

    Источник: ТАСС

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    15.10.2018 13:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 октября 2018, 20:41

      мда... похоже, за футболеров взялись основательно

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 15 октября 2018, 18:24

      о, новый сериальчик на подходе)

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 октября 2018, 18:18

      Копейки, месяцок на лавке посидит и отдаст

      1
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 15 октября 2018, 18:02

      тарасова до кучи вытащили - 6 лет не платит...не 6 месяцев...футболёры жгут...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 октября 2018, 18:00

      Ту-дух.
      Прям типа неожиданно.
      Шешуков же предупреждал,что по всем клубам Премьер Лиги Мамай пробежится.Вот он о начал своё шествие.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 октября 2018, 17:11

      Надо помочь Димасу... Скинемся? Правда могу не много дать, я алименты ввплачиваю...

      0
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 16:16

      Хрень какую то пишут.Сейчас со счетов просто сдерут эту сумму и всё.Нет надо раздуть.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 15:54

      Шьют дела ,причем из материалов заказчика.

      7
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:42

      Не футбол, а Санта - барбара

      0
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 15 октября 2018, 15:34

      Доходы в стране падают.Взоры обратились на футболистов.Их легче обезжиривать,чем других зажиточных.Что это баба 6 лет терпела?Видимо,кто-то навязался помочь даме за толику малую.

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