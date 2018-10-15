Путин наградил избитого Кокориным чиновника Пака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Документ уже подписан и опубликован.

8 октября Пак подвергся нападению со стороны форварда «Зенита» Александра Кокорина в московском кафе «Кофемания». За пару часов до этого инцидента Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья избили водителя Виталия Соловчука, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.

Футболистов арестовали до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец