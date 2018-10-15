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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Путин наградил избитого Кокориным чиновника Пака орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Президент России Владимир Путин наградил директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Документ уже подписан и опубликован.

    8 октября Пак подвергся нападению со стороны форварда «Зенита» Александра Кокорина в московском кафе «Кофемания». За пару часов до этого инцидента Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья избили водителя Виталия Соловчука, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.

    Футболистов арестовали до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    15.10.2018 15:41
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +839

      dimag 16 октября 2018, 13:27

      Человек пролил кровь, зуба лишился - надо было сразу Героя России давать.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 октября 2018, 23:23

      Водителю ведущей Первого канала медальку надо. Его заслуга перед Отечеством не менее весома - в реанимации лежал.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > vitvik 16 октября 2018, 00:10

      Я думаю ему вместо медальки, лямов 30-40 за мировую дадут и заживёт он хорошо и счастливо,желаю здоровья мужику и не встречать больше таких неодекватных товарищей!

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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Lenin26 16 октября 2018, 05:09

      Почему не встречать? Еще пару встреч и можно не работать до конца жизни ему, да и детям, а нос он заживет.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 октября 2018, 23:08

      Пак Кокорину должен за этот орден.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vitvik 16 октября 2018, 07:33

      Списки на награждение задолго да церемонии подаются,возможно связи со стулом никакой нет.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > александр п 18 октября 2018, 01:25

      Ещё один потерпевший из кофейни награждён. Гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин орденом Александра Невского.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 15 октября 2018, 22:01

      Ну теперь наказание щеглам этим еще строже будет))

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      Рейтинг: +74

      seva81 15 октября 2018, 20:34

      Тогда еще и доплату ему ввести, как УЧАСТНИКУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 15 октября 2018, 20:21

      Сейчас очередь к Кокорину и Мамаеву за пилюлями выстроится, чтоб потом Медальку выхватить от Царя...

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 октября 2018, 20:05

      Они по праву заслужили высокие государственные награды.
      Благодарим директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина за многолетний труд во славу России.
      ***
      Подавляющее большинство едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ, чтобы никто не смог уйти от законного и заслуженного наказания.
      Ненависти к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свобода на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это награда Кокорина и Мамаева!

      -2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > amazonaws 15 октября 2018, 20:30

      Если ты напишешь,хотя бы 1 свершение этим человеком принёсшее огромную пользу нашей стране,нашему народу,или хотя бы 1 научное открытие достойное такой награде,я заткнусь и не слово не напишу против этого мероприятия,а иначе все слова которые ты написал не больше чем набор букв не стоящих внимания,потому что, участие в создании машины для президента не я, и думаю 99% людей не считают это, огромным вкладом в развитие нашей страны или помощи нашему народу!!!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 октября 2018, 19:45

      Сраное позорище!!!Иди лучше всем кого толпой ********* медальки раздай,им они куда нужнее,чем этому Паку, аж бесит до дрожи!!!Сраный герой труда,почему то в рабочее время сидящий в кофейне,не страна ,а цирк сплошной!!!Пожарные,МЧСовцы,полицейские каждый день рискуют жизнью,но им он медальки не даёт.Этим награждением он просто обесценил данную медаль и оскорбил людей имеющих её,тех, кто заплатил за неё потом и кровью.Получается её должен получать каждый человек выполнивший свой гражданский долг!!!Чё хотят ,то и творят!!!

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 19:42

      Теперь понятно, с какой целью встречались в кафешке-награды обмывали.

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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 15 октября 2018, 19:29

      Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта “Единая модульная платформа”, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», отмечается в указе. Помимо них за вклад в реализацию данного проекта были награждены еще более 20 человек.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Димон Лебяга 15 октября 2018, 19:48

      Полноя дичь,только у дас в стране такое может происходить!!!

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