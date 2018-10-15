Полузащитник молодежки «Зенита»: «Сосать, «Спартак», сосать»

Полузащитник дубля «Зенита» Андрей Анисимов после победы над «Спартаком» (1:0) в матче шестого тура молодежного первенства оставил оскорбительную запись в адрес московской команды в инстаграме.

«Сосать, «Спартак», сосать», – написал Анисимов.

Кроме того, в комментариях футболист угрожал одному из болельщиков.

UPD: позже Анисимов удалил оскорбительную надпись, написав: «Прошу прощения перед «Спартаком» за излишние эмоции. Больше такого не повторится.

Извините, кого обидел!»