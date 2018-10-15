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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полузащитник молодежки «Зенита»: «Сосать, «Спартак», сосать»

    Полузащитник дубля «Зенита» Андрей Анисимов после победы над «Спартаком» (1:0) в матче шестого тура молодежного первенства оставил оскорбительную запись в адрес московской команды в инстаграме.

    «Сосать, «Спартак», сосать», – написал Анисимов.

    Кроме того, в комментариях футболист угрожал одному из болельщиков.

    UPD: позже Анисимов удалил оскорбительную надпись, написав: «Прошу прощения перед «Спартаком» за излишние эмоции. Больше такого не повторится.

    Извините, кого обидел!»

    Источник: Инстаграм Андрея Анисимова

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    15.10.2018 15:54
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    Комментарии108
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 11 ноября 2018, 11:48

      А КТО В КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ИГРОКИ ЧТО ЗДЕСЬ ЧТО В ГЛАВНОМ ЗЕНИТЕ ОДНИ ХОЛУИ И ХОЛДЕИ ТУДА ТАКИЯ ЖЕ И ПЕРЕХОДЯТ ВОТ ВАМ ПРИМЕР ПРОДАЖНЫЙ И ГНИЛОЙ ДЗЮБА

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 октября 2018, 12:43

      Ору с этого питушка питерского, где то видать газку нюхнул, и понесло))) такой унылый провокатор) щас хайпанет неистово))

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 16 октября 2018, 16:35

      с такими темпами скоро футболёры превратятся в изгоев общества. и это будет минусом к посещаемости и вообще интересу к футболу. вот напримере этот недофутболист бомжевика. Я бы всем футболистам для примера привел бы МЕССИ. Вот гений футбола, у него и бабла в разы больще наших недофутболистов нооо никогда и нигде ни разу не слышал негатвную инфу про него.

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      Рейтинг: +1856

      mahan 16 октября 2018, 08:37

      Очередной футболишка без мозгов, еще ничего не добился, а зачем то пишет всякое говно. Просто чтобы схватить хайп. Только хайп придет и уйдет, а мнение о нем уже сложилось, и все узнали кто он есть.

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 16 октября 2018, 08:15

      Во что превращается футбол? Стыдно и противно...

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 16 октября 2018, 07:40

      Дебил.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 07:06

      Разве это обидно для спартачка

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      Рейтинг: +2782

      LOpp > Axe111 18 октября 2018, 13:19

      сосать - это удел бомжей

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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 октября 2018, 00:35

      Да-а ! Пора подальше от футбола, как то всё пошло и противно.

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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 октября 2018, 00:26

      Детский сад, ясельная группа...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 октября 2018, 22:09

      Еще один газпромовский неадекват!

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