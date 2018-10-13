Главные новости утра. Месси может покинуть «Барселону», «Томь» из-за долгов рискует сняться с ФНЛ

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«НЕЗЫГАРЬ»: «Миллер – «покровитель» Кокорина. Саша всегда пользовался ситуацией и знал, что он под Миллером»
Аллегри отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
Кокорин и Мамаев могли избить водителя ведущей «Первого канала» из-за журналистки, которая снимала их во время отдыха
«Томь» из-за долгов может не доиграть сезон до конца. Сейчас команда лидирует в ФНЛ
«Барселона» хочет продлить контракт с Месси. В 2020 году аргентинец может бесплатно покинуть команду