«НЕЗЫГАРЬ»: «Миллер – «покровитель» Кокорина. Саша всегда пользовался ситуацией и знал, что он под Миллером»

Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в хороших отношениях с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которые помогают футболисту в сложных ситуациях.

«Не секрет, что Алексей Миллер – «покровитель» Кокорина. Алексей Борисович неоднократно просил не применять серьезные дисциплинарные наказания в отношении Саши Кокорина. Саша всегда пользовался ситуацией и знал, что он под Миллером.

Кого должен бояться 27-летний парень Кокорин-Карташев, когда за тобой сам глава «Газпрома»?

Говорят, что Алексей Борисович просил министра Колокольцева за Кокорина. Но министр с уважением дал понять, что Миллеру хорошо бы решать вопросы с Администрацией и судами. Намекнул, что «коллеги» внимательно следят за процессуальными действиями МВД и рисковать сотрудниками министр не будет.

Единственное, что Колокольцев сумел сделать для Миллера-отложить задержание Кокорина на сутки– чтобы не фигурировали факты неадекватного состояния.

ОколоКремля говорят, что публичный эффект дела Кокорина-Мамаева затмил проблемные темы. Но еще в дело впряглись «недруги Миллера», которые очень хотят сделать «больно» главе Газпрома. Да и чиновники внимательно следят – где предел границ ресурса и влиятельности Миллера? Так что Саша – это тест на статус самого Миллера», – говорится в сообщении.

Ранее за две драки Кокорина арестовали на два месяца.

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Их арестовали. И это не конец