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    Какой вы футболист?

    «НЕЗЫГАРЬ»: «Миллер – «покровитель» Кокорина. Саша всегда пользовался ситуацией и знал, что он под Миллером»

    Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в хороших отношениях с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которые помогают футболисту в сложных ситуациях.

    «Не секрет, что Алексей Миллер – «покровитель» Кокорина. Алексей Борисович неоднократно просил не применять серьезные дисциплинарные наказания в отношении Саши Кокорина. Саша всегда пользовался ситуацией и знал, что он под Миллером.

    Кого должен бояться 27-летний парень Кокорин-Карташев, когда за тобой сам глава «Газпрома»?

    Говорят, что Алексей Борисович просил министра Колокольцева за Кокорина. Но министр с уважением дал понять, что Миллеру хорошо бы решать вопросы с Администрацией и судами. Намекнул, что «коллеги» внимательно следят за процессуальными действиями МВД и рисковать сотрудниками министр не будет.

    Единственное, что Колокольцев сумел сделать для Миллера-отложить задержание Кокорина на сутки– чтобы не фигурировали факты неадекватного состояния.

    ОколоКремля говорят, что публичный эффект дела Кокорина-Мамаева затмил проблемные темы. Но еще в дело впряглись «недруги Миллера», которые очень хотят сделать «больно» главе Газпрома. Да и чиновники внимательно следят – где предел границ ресурса и влиятельности Миллера? Так что Саша – это тест на статус самого Миллера», – говорится в сообщении.

    Ранее за две драки Кокорина арестовали на два месяца.

    Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» – анонимный политический источник с самой высокой цитируемостью среди всех новостных телеграм-каналов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ»

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    13.10.2018 06:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:26

      Это "покровительство" и сыграло с ним злую шутку.

      3
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      Рейтинг: +18

      vorhun909 13 октября 2018, 22:09

      Уважаю этих парней ,как футболистов,но ненавижу ,как людей общества!!! Два противоречия склоняются к второму. ...Уважение к людям.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 октября 2018, 20:06

      По ходу Миллеру пора вектор развития менять, отдать Зенит и купить какой-нибудь Шальке.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 18:12

      всемогущая труба начала действовать Пахан своих не бросает

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 октября 2018, 13:11

      Поэтому Кокорина и арестовали. Ведь Миллер ещё на свободе)).

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 12:59

      Блин такую хрень несут !!!!!

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      Рейтинг: +2280

      kvm 13 октября 2018, 12:04

      кокоша - пассивный? (мюллер сверху)

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      Рейтинг: +6325

      порт > kvm 13 октября 2018, 13:45

      Да вы извращенец батюшка.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kvm 13 октября 2018, 19:52

      С учётом устойчивых слухов о гомосексуализме Миллера, такой заголовок не следовало давать! Если только всё именно так, как Вы пишете...?! Но не хочется в это верить. Лишь в богеме сегодня своими задницами мужики карьеры делают (кино, театр и т.д.). Про футбол не слышал.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 октября 2018, 11:34

      Говорят что кур доят , а вы видитесь больше

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      Рейтинг: +1455

      Mariner 13 октября 2018, 11:20

      Это для спамовских - они до сих пор верят в заговоры )))

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 13 октября 2018, 11:12

      Все упыри под кем то ,что делать простому гражданину? Брать дубину, отлавливать по одному и вершить самосуд?

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