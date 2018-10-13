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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев могли избить водителя ведущей «Первого канала» из-за журналистки, которая снимала их во время отдыха

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов на своей странице в телеграме заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могли избить водителя ведущей «Первого канала» из-за журналистки.

    «Девочка, которая впрыгнула в машину к водителю Ушаковой – не из их компании. Это журналистка то ли Life.ru, то ли «Комсомольской правды», то ли Mash, то ли еще чего-то похожего.

    Она снимала их на телефон в процессе отдыха, была «спалена» и побежала прятаться в первую попавшуюся машину. Сказала водителю, что ее сейчас «будут убивать». Водитель вышел поговорить и решить вопрос. Остальное вы знаете. Инфа проверена двумя независимыми источниками», – написал Андронов в телеграме.

    Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистов арестовали на два месяца.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеграм-канал Алексея Андронова

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    13.10.2018 07:25
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 октября 2018, 22:48

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      Какие то боты активно минусуют,значит попал в точку ,голимая подстава.

      -4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:54

      Андронова вообще не слышно было в последнее время. Как тут не повод принять участие в развитии этой истории.

      2
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      Рейтинг: +3843

      BP 13 октября 2018, 12:38

      т.е. по сговору действовали, а не спонтанно.

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 октября 2018, 11:36

      Это( ЖЖЖ) не спроста

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 октября 2018, 11:04

      это оправдание?

      0
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 13 октября 2018, 11:01

      началась свистопляска,сейчас ещё следствие установит, что в кафе, в еду и питьё было что то подсыпано,что вызывает агрессию,а наши дебоширы просто ангелы и кругом жертвы и Пак их спровоцировал тем ,что родился корейцем

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 10:36

      Вот и провокаторшу нашли, из Mash оказалась.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 13 октября 2018, 09:56

      Журналистка если и была, однозначно из Mash! А иначе откуда так быстро новости от них распространились? Скорее всего так и было! Но...это не оправдывает зверского избиения!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Старикан 13 октября 2018, 12:48

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      Да не было никакого зверского избиения,посмотрите видео,водитель начал драку сильно ударив Мамаева в лицо,естественно ему навешали.А нос ему сломали после,когда он пытался продолжить драку,и сделал это такой же здоровый битюг как и он.Посмотрите внимательно видео.

      -5
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      Рейтинг: +882

      kliker > александр п 13 октября 2018, 14:50

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      Не оправдывайся. Плебсу пофиг, плебсу нужна кровь, много крови богачей. Ничего не изменилось за 100 лет.

      -5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > kliker 13 октября 2018, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не оправдываюсь,разъясняю людям их заблуждения.А зависть у людей появилась не сто лет назад.

      -5
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 13 октября 2018, 09:48

      Ситуация похожа на явную провокацию..теперь никто не говорит про грабительскую пенсионную реформу,упадок доходов населения и воровство руководства..зато все сми и страна обсуждают футболистов..

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Миша13 14 октября 2018, 09:02

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      Сценарий уже начали на ходу переписывать,теперь девушка не из их компании,а журналистка спасающаяся от банды убийц,а водитель её спаситель,и ударил Мамаева не для того что бы начать драку для видеосъемки,а остановил убийцу.И уже пишут что Пак не в 7 утра случайно в кофейню попал,что в высшей степени неправдоподобно,а в 10 утра.

      -5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 октября 2018, 09:26

      режиссер работает...

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