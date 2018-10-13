Кокорин и Мамаев могли избить водителя ведущей «Первого канала» из-за журналистки, которая снимала их во время отдыха

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов на своей странице в телеграме заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин могли избить водителя ведущей «Первого канала» из-за журналистки.

«Девочка, которая впрыгнула в машину к водителю Ушаковой – не из их компании. Это журналистка то ли Life.ru, то ли «Комсомольской правды», то ли Mash, то ли еще чего-то похожего.

Она снимала их на телефон в процессе отдыха, была «спалена» и побежала прятаться в первую попавшуюся машину. Сказала водителю, что ее сейчас «будут убивать». Водитель вышел поговорить и решить вопрос. Остальное вы знаете. Инфа проверена двумя независимыми источниками», – написал Андронов в телеграме.

Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистов арестовали на два месяца.

Их арестовали. И это не конец