Бубнов: «Божович в состоянии исправить ситуацию в «Крыльях Советов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал отставку Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов». Его место занял черногорский специалист Миодраг Божович.

«Тихонов – перспективный российский тренер, который вывел клуб в РПЛ, добился определенных успехов, а летом не получил запрашиваемого усиления. Все так. Но факт остается фактом, при Тихонове «Крылья Советов» не давали результата, шагнув из ФНЛ на ступень вверх. Самара – футбольный город, у которого теперь есть современный вместительный стадион, снова вылетать из РПЛ никак нельзя. Потому руководство приняло решение исправлять ситуацию по прошествии почти трети дистанции. «Крылья Советов» идут в таблице предпоследними с худшей разницей забитых и пропущенных. Думаю, это своевременный ход.

Миодраг Божович – опытный тренер сам по себе, а в сравнении с Тихоновым и подавно. Ему часто приходилось работать в кризисных ситуациях, с которыми черногорец успешно справлялся. Его команды никогда не оседали в зоне вылета, более того, со средними ресурсами он добивался значительных успехов.

Думаю, Божович в состоянии исправить ситуацию, ему должно хватить опыта и мастерства. Кроме того, черногорец способен привести зимой в Самару талантливых футболистов из бывшей Югославии», – сказал Бубнов.