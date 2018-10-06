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  • Бубнов: «Божович в состоянии исправить ситуацию в «Крыльях Советов»

Бубнов: «Божович в состоянии исправить ситуацию в «Крыльях Советов»

6 октября 2018, 10:48
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал отставку Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов». Его место занял черногорский специалист Миодраг Божович.

«Тихонов – перспективный российский тренер, который вывел клуб в РПЛ, добился определенных успехов, а летом не получил запрашиваемого усиления. Все так. Но факт остается фактом, при Тихонове «Крылья Советов» не давали результата, шагнув из ФНЛ на ступень вверх. Самара – футбольный город, у которого теперь есть современный вместительный стадион, снова вылетать из РПЛ никак нельзя. Потому руководство приняло решение исправлять ситуацию по прошествии почти трети дистанции. «Крылья Советов» идут в таблице предпоследними с худшей разницей забитых и пропущенных. Думаю, это своевременный ход.

Миодраг Божович – опытный тренер сам по себе, а в сравнении с Тихоновым и подавно. Ему часто приходилось работать в кризисных ситуациях, с которыми черногорец успешно справлялся. Его команды никогда не оседали в зоне вылета, более того, со средними ресурсами он добивался значительных успехов.

Думаю, Божович в состоянии исправить ситуацию, ему должно хватить опыта и мастерства. Кроме того, черногорец способен привести зимой в Самару талантливых футболистов из бывшей Югославии», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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serppion
1538815622
Бубен, по-моему, прав.
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acer2003
1538818213
Что сказал))) Набубнел
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Sviro
1538820339
Как там Станиславский говорил: Не верю!!!
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cska-62
1538838696
Не понимаю, зачем для представления Божовича нужен Бубнов? Или кто-то другой? Все и так знают, что Миодраг - один из лучших тренеров, работающих в России.
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zigbert
1538840844
Не будет ничего удивительного .если Божович поправит положение КС. Тренер опытный.
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