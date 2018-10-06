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    Какой вы футболист?

    Бубнов: «Божович в состоянии исправить ситуацию в «Крыльях Советов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал отставку Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов». Его место занял черногорский специалист Миодраг Божович.

    «Тихонов – перспективный российский тренер, который вывел клуб в РПЛ, добился определенных успехов, а летом не получил запрашиваемого усиления. Все так. Но факт остается фактом, при Тихонове «Крылья Советов» не давали результата, шагнув из ФНЛ на ступень вверх. Самара – футбольный город, у которого теперь есть современный вместительный стадион, снова вылетать из РПЛ никак нельзя. Потому руководство приняло решение исправлять ситуацию по прошествии почти трети дистанции. «Крылья Советов» идут в таблице предпоследними с худшей разницей забитых и пропущенных. Думаю, это своевременный ход.

    Миодраг Божович – опытный тренер сам по себе, а в сравнении с Тихоновым и подавно. Ему часто приходилось работать в кризисных ситуациях, с которыми черногорец успешно справлялся. Его команды никогда не оседали в зоне вылета, более того, со средними ресурсами он добивался значительных успехов.

    Думаю, Божович в состоянии исправить ситуацию, ему должно хватить опыта и мастерства. Кроме того, черногорец способен привести зимой в Самару талантливых футболистов из бывшей Югославии», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.10.2018 10:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 18:47

      Не будет ничего удивительного .если Божович поправит положение КС. Тренер опытный.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 октября 2018, 18:11

      Не понимаю, зачем для представления Божовича нужен Бубнов? Или кто-то другой? Все и так знают, что Миодраг - один из лучших тренеров, работающих в России.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 октября 2018, 13:05

      Как там Станиславский говорил: Не верю!!!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 октября 2018, 12:30

      Что сказал)))
      Набубнел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 октября 2018, 11:47

      Бубен, по-моему, прав.

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