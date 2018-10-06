Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин может стать главным тренером всех спортивных команд, финансируемых РЖД

Семин может стать главным тренером всех спортивных команд, финансируемых РЖД

6 октября 2018, 01:42
19

Журналист Сергей Микулик рассказал, что РЖД готовит новую должность для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Планируется: специалист будет работать за пределами футбола.

«Я тут слегка увеличил своим присутствием количество зрителей в Черкизове и узнал от серьезных товарищей из РЖД, что специально под Семина вообще-то уже готова крайне привлекательная должность – типа самого главного тренера всех «Локомотивов» во всех игровых видах спорта.

Не заладится что-то в хоккее или там, в шахматах – милости просим к Юрию Павловичу за советом или же на ковер», – написал Микулик для johndonne.ru.

«Локомотив» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1538781880
Сёмин станет тренером самых тренированных тренеров ! ИЛИ- Локомотивы всех стран, совокуп..... ой!....соединяйтесь!
Ответить
anri1703
1538785018
хрень какая то уже не знают что написать
Ответить
ribavadim
1538795399
Обер-Шпалыч...?!!
Ответить
Полная Канистра
1538796998
представляю палыча в кимоно на ковре
Ответить
AHTUNGBOL
1538799074
Зря они. Опять на те же грабли..
Ответить
Catastrofa
1538800256
Лажа какая то !
Ответить
Рубик Докоян
1538805518
Все подыскивают почётную свадебную должность Палычу... Но он был главным тренером им и останется в "Локо" или в другом клубе, пока полностью не уйдёт на пенсию, став желанным обозревателем или экспертом на ТВ.
Ответить
Антибиотик
1538812545
Руководство клуба хочет угодить не сколько Семину, сколько болельщикам, поэтому и выдумывают всякую чушь. Человек всю жизнь в футболе, а к нему за советом хоккеисты прибегут. Бред полный. Одно уже ясно, что Палыча списали и предстоящая игра видимо будет крайней.
Ответить
zigbert
1538836580
До каких же глупостей иногда доходят журналисты.
Ответить
Fan Loko mik
1538846369
Бред!!!! Утка однозначно! Вот коней сейчас взгреем и всё встанет на свои места! ЛОКО ВПЕРЁД!!!!
Ответить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
4
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
15
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Экс-защитника «Химок» не взяли в «Спартак» из-за игровой зависимости
16:27
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
10
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
20
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+