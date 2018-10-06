Семин может стать главным тренером всех спортивных команд, финансируемых РЖД

Журналист Сергей Микулик рассказал, что РЖД готовит новую должность для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Планируется: специалист будет работать за пределами футбола.

«Я тут слегка увеличил своим присутствием количество зрителей в Черкизове и узнал от серьезных товарищей из РЖД, что специально под Семина вообще-то уже готова крайне привлекательная должность – типа самого главного тренера всех «Локомотивов» во всех игровых видах спорта.

Не заладится что-то в хоккее или там, в шахматах – милости просим к Юрию Павловичу за советом или же на ковер», – написал Микулик для johndonne.ru.

«Локомотив» в РПЛ идет седьмым.