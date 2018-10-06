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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семин может стать главным тренером всех спортивных команд, финансируемых РЖД

    Журналист Сергей Микулик рассказал, что РЖД готовит новую должность для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Планируется: специалист будет работать за пределами футбола.

    «Я тут слегка увеличил своим присутствием количество зрителей в Черкизове и узнал от серьезных товарищей из РЖД, что специально под Семина вообще-то уже готова крайне привлекательная должность – типа самого главного тренера всех «Локомотивов» во всех игровых видах спорта.

    Не заладится что-то в хоккее или там, в шахматах – милости просим к Юрию Павловичу за советом или же на ковер», – написал Микулик для johndonne.ru.

    «Локомотив» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 01:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 октября 2018, 20:19

      Бред!!!! Утка однозначно! Вот коней сейчас взгреем и всё встанет на свои места! ЛОКО ВПЕРЁД!!!!

      2
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 17:36

      До каких же глупостей иногда доходят журналисты.

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 октября 2018, 11:37

      ха-ха

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 октября 2018, 10:55

      Руководство клуба хочет угодить не сколько Семину, сколько болельщикам, поэтому и выдумывают всякую чушь. Человек всю жизнь в футболе, а к нему за советом хоккеисты прибегут. Бред полный. Одно уже ясно, что Палыча списали и предстоящая игра видимо будет крайней.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Антибиотик 6 октября 2018, 12:06

      или же журналюги пишут всякую чушь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Diesel133 6 октября 2018, 13:48

      Ну, это вообще нужно всегда учитывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 08:58

      Все подыскивают почётную свадебную должность Палычу... Но он был главным тренером им и останется в "Локо" или в другом клубе, пока полностью не уйдёт на пенсию, став желанным обозревателем или экспертом на ТВ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 октября 2018, 08:38

      оххххх

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 октября 2018, 08:24

      Палыч за свою работу заслужил уважение и почет и не в его характере сидеть дома. Так что пусть "свадебный генерал", но вроде как при деле. А когда при деле, то и жизнь ярче светит.

      0
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 6 октября 2018, 08:03

      Свадебный генерал короче (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 октября 2018, 07:30

      Лажа какая то !

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 октября 2018, 07:11

      Зря они. Опять на те же грабли..

      2
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