Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» запретил болельщикам приходить на «Ростов Арену» с дудками

«Ростов» запретил болельщикам приходить на «Ростов Арену» с дудками

5 октября 2018, 17:49
15

«Ростов» принял решение запретить болельщикам проносить дудки на матчи команды на домашнем стадионе.

«По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион «Ростов Арена».

Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки», – говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков в активе и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1538752714
Угу, теперь только флейты и кларнеты можно ))
Ответить
сапёр75
1538753598
А с коврами ? ))
Ответить
Жёлто-синий
1538753612
На,,Ху..й так жить с.у.к.а
Ответить
Grey33
1538754434
До Ростова дошла цивилизация. Победят дудки, потом семки, а там глядишь и запоют как в Англии.
Ответить
Рубик Докоян
1538760189
Дудки вам, сказали болельщики и пришли на матч "Ростова" со своими детьми и внуками у которых в одной руке была дудка, а в другой руке табличка с надписью : " Это барабанная трещотка ! "
Ответить
человек просто
1538761472
Хочется спросить а приходить на стадион можно?
Ответить
life85
1538763223
Дудка - атрибут убл..дка !!!
Ответить
neofizer
1538767522
с коврами,только с коврами..
Ответить
kazak161
1538768323
Запреты кругом запреты, только жулью открыты двери, курить нельзя на трибуне зато туалет весь прокуренный хотя места для курения под крышей стадиона хоть отбавляй, хотят как лучше а получается как всегда
Ответить
zigbert
1538831373
Запретить еще судейские свистки - отвлекают от просмотра.
Ответить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
4
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
13
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Экс-защитника «Химок» не взяли в «Спартак» из-за игровой зависимости
16:27
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоУчастник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
10
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
20
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+