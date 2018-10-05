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    «Ростов» запретил болельщикам приходить на «Ростов Арену» с дудками

    «Ростов» принял решение запретить болельщикам проносить дудки на матчи команды на домашнем стадионе.

    «По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион «Ростов Арена».

    Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки», – говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

    После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков в активе и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.10.2018 17:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:09

      Запретить еще судейские свистки - отвлекают от просмотра.

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 октября 2018, 22:38

      Запреты кругом запреты, только жулью открыты двери, курить нельзя на трибуне зато туалет весь прокуренный хотя места для курения под крышей стадиона хоть отбавляй, хотят как лучше а получается как всегда

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 октября 2018, 22:25

      с коврами,только с коврами..

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      Рейтинг: +675

      life85 5 октября 2018, 21:13

      Дудка - атрибут убл..дка !!!

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      Рейтинг: +144

      человек просто 5 октября 2018, 20:44

      Хочется спросить а приходить на стадион можно?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 20:23

      Дудки вам, сказали болельщики и пришли на матч "Ростова" со своими детьми и внуками у которых в одной руке была дудка, а в другой руке табличка с надписью : " Это барабанная трещотка ! "

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 октября 2018, 19:42

      будут в жопе проноситть

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      Рейтинг: +675

      life85 > трениришко 5 октября 2018, 21:12

      Ростов с Зенитом не путай )

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > life85 5 октября 2018, 22:16

      Ну,так-то спартак тоже это практиковал ))

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 5 октября 2018, 19:12

      Ну да дудки запретили минус 5 тысяч народу, разрешат пиво квасить минус еще 10 тысяч, Останется пьянь которая вечно сидит за спинами и орет всякие пакости и уходит раньше времени вылив в поле море желчи, Как на Рубине сидели за спиной всю команду Рубина проклинали думал молодежь орет. посмотрел деды орут, а когда то этим же ребятам орали МУЖИКИ, сидел пацаненок за спиной и просто проклинал команду пока не сказал чтоб он рот закрыл вместе с папой алкашом, 124 сектор.Да я я лично лучше дудки буду слушать.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > klim2m 5 октября 2018, 22:15

      Честно я тоже не понимаю как можно обсерать тех,кто недавно делал клуб известным.Да даже про дудки никак не пойму на кой ляп... Но все равно надеюсь в субботу будет всё как обычно ))30-40 т зрителей и победа нашей команды.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 18:47

      До Ростова дошла цивилизация. Победят дудки, потом семки, а там глядишь и запоют как в Англии.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Grey33 5 октября 2018, 23:33

      Баста за них попаёт

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2018, 18:37

      с дудками... и прибаутками....

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