«Ростов» запретил болельщикам приходить на «Ростов Арену» с дудками

«Ростов» принял решение запретить болельщикам проносить дудки на матчи команды на домашнем стадионе.

«По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион «Ростов Арена».

Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки», – говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков в активе и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.