«Барселона» откажется от приобретения Погба

«Барселона», скорее всего, откажется от покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Руководство и игроки каталонцев обсуждали перспективу трансфера француза в нынешнем сезоне, учитывая то, что его отношения с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью продолжают ухудшаться.

Тем не менее после подсчета своих сумм финансовые директора «Барселоны» считают, что не могут позволить себе приобретение Погба.

Запрашиваемая цена «МЮ», которая, вероятно, будет в районе 200 миллионов евро, и контрактные требования хавбека уже считаются слишком большими. А добавление к общей стоимости сделки комиссии агента Погба Мино Райолы делает трансфер еще более маловероятным.