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    Какой вы футболист?

    «Барселона» откажется от приобретения Погба

    «Барселона», скорее всего, откажется от покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Руководство и игроки каталонцев обсуждали перспективу трансфера француза в нынешнем сезоне, учитывая то, что его отношения с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью продолжают ухудшаться.

    Тем не менее после подсчета своих сумм финансовые директора «Барселоны» считают, что не могут позволить себе приобретение Погба.

    Запрашиваемая цена «МЮ», которая, вероятно, будет в районе 200 миллионов евро, и контрактные требования хавбека уже считаются слишком большими. А добавление к общей стоимости сделки комиссии агента Погба Мино Райолы делает трансфер еще более маловероятным.

    Источник: Tribalfootball

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    05.10.2018 16:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:51

      Сложно будет продать Погба в какой либо клуб.

      3
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 октября 2018, 11:51

      Какому тренеру нужен такой скандальный игрок - никому, пытается этим скандалом славу сделать, лучше всю энергию вложил бы в забитые голы.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 октября 2018, 20:32

      Погба, Умтити, Дембеле, и тот же Мбампе игроки травмоподверженные, не стабильные, заносчивые, краснокарточники, обидчивые, можно сказать одноразово недолгие, способные подвести команду в любой момент. Они вспыхивают и быстро гаснут. Тут уж ничего не поделаешь. Однозначно, не покупать.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 октября 2018, 20:25

      Таких денег ни стоит никто в современном футболе.

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 5 октября 2018, 18:32

      Он им на х. Не нужен..
      Его цена давно уже не соответствует качеству игры ..

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 октября 2018, 18:22

      Наху он нужен за такие деньги

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 5 октября 2018, 17:57

      да красная цена ему 50

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