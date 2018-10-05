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«Барселона» откажется от приобретения Погба

5 октября 2018, 16:56
7

«Барселона», скорее всего, откажется от покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Руководство и игроки каталонцев обсуждали перспективу трансфера француза в нынешнем сезоне, учитывая то, что его отношения с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью продолжают ухудшаться.

Тем не менее после подсчета своих сумм финансовые директора «Барселоны» считают, что не могут позволить себе приобретение Погба.

Запрашиваемая цена «МЮ», которая, вероятно, будет в районе 200 миллионов евро, и контрактные требования хавбека уже считаются слишком большими. А добавление к общей стоимости сделки комиссии агента Погба Мино Райолы делает трансфер еще более маловероятным.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона Погба Поль
Комментарии (7)
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серега кашин
1538751432
да красная цена ему 50
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Жёлто-синий
1538752969
Наху он нужен за такие деньги
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mihail200606
1538753535
Он им на х. Не нужен.. Его цена давно уже не соответствует качеству игры ..
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Cules2013
1538760328
Таких денег ни стоит никто в современном футболе.
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Александр52
1538760738
Погба, Умтити, Дембеле, и тот же Мбампе игроки травмоподверженные, не стабильные, заносчивые, краснокарточники, обидчивые, можно сказать одноразово недолгие, способные подвести команду в любой момент. Они вспыхивают и быстро гаснут. Тут уж ничего не поделаешь. Однозначно, не покупать.
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Almazovich
1538815905
Какому тренеру нужен такой скандальный игрок - никому, пытается этим скандалом славу сделать, лучше всю энергию вложил бы в забитые голы.
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zigbert
1538830268
Сложно будет продать Погба в какой либо клуб.
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