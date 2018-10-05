Мещеряков – о возможной отставке Семина: «У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ушел от ответа о перспективах главного тренера команды Юрия Семина.

Столичный клуб дважды уступил в матчах Лиги чемпионов. В РПЛ железнодорожники после девяти туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

– Дерби с ЦСКА может стать определяющим для Семина?

– Как бы помягче ответить всем скептикам? У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе (знают, что мяч круглый). Ну вот пусть люди позанимаются собственными делами.

– То есть Юрий Палыч в безопасности?

– Я все сказал.