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  • Мещеряков – о возможной отставке Семина: «У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе»

Мещеряков – о возможной отставке Семина: «У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе»

5 октября 2018, 09:45
10

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ушел от ответа о перспективах главного тренера команды Юрия Семина.

Столичный клуб дважды уступил в матчах Лиги чемпионов. В РПЛ железнодорожники после девяти туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

– Дерби с ЦСКА может стать определяющим для Семина?

– Как бы помягче ответить всем скептикам? У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе (знают, что мяч круглый). Ну вот пусть люди позанимаются собственными делами.

– То есть Юрий Палыч в безопасности?

– Я все сказал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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Антибиотик
1538722772
Палыч висит на волоске от своей отставке. После матча с Шальке почему-то подумалось, что это наш предел и команда выше не прыгнет.
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Фотон
1538722848
" Я все сказал." Очень некрасиво сказал. Как-то даже пренебрежительно. Секретут одним словом.
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Рубик Докоян
1538723670
Менеджмент " Локо" и совет директоров клуба тому яркий пример... Много там футбольных людей ? Нефтяной или газовой компанией не поставят руководить футболиста, а футбольным клубом кого угодно.
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AHTUNGBOL
1538725434
Да по сути он правильно ответил на очередную провокацию журналиста. Если бы он сказал, что то другое, то это только подлило масло в огонь, а это клубу явно не нужно.
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Т34
1538728969
В стране-то у нас точно во всем разбираются, на разных уровнях, что не скажешь о председателях совета директоров в футбольных клубах. В чем они разбираются всегда загадка. Про футбол вообще молчу. Причем не только в Локомотиве, а почти во всех клубах РПЛ.
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Бабушка Зильзиля
1538729824
Тогда, что ты военный инженер делаешь в футболе?
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Diesel133
1538730399
все он правильно сказал. Палыча не трогайте и идите на хер.
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тщмек 19
1538733245
Везде, где дело швах, хочется разобраться самому, в этом он прав
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KalterJax
1538739851
Вот зачем вообще что-то спрашивать у Мещерякова? сколько интервью у него не брали, он никогда ничего по делу не скажет! какой то вечно законспирированный председатель!
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zigbert
1538816159
Ответа не услышали. И незачем задавать такие провокационные вопросы.
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