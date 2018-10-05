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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мещеряков – о возможной отставке Семина: «У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ушел от ответа о перспективах главного тренера команды Юрия Семина.

    Столичный клуб дважды уступил в матчах Лиги чемпионов. В РПЛ железнодорожники после девяти туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

    – Дерби с ЦСКА может стать определяющим для Семина?

    – Как бы помягче ответить всем скептикам? У нас в стране все разбираются в медицине, в военной службе и в футболе (знают, что мяч круглый). Ну вот пусть люди позанимаются собственными делами.

    – То есть Юрий Палыч в безопасности?

    – Я все сказал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 09:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:55

      Ответа не услышали. И незачем задавать такие провокационные вопросы.

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 октября 2018, 14:44

      Вот зачем вообще что-то спрашивать у Мещерякова? сколько интервью у него не брали, он никогда ничего по делу не скажет! какой то вечно законспирированный председатель!

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 октября 2018, 12:54

      Везде, где дело швах, хочется разобраться самому, в этом он прав

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 октября 2018, 12:06

      все он правильно сказал. Палыча не трогайте и идите на хер.

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 5 октября 2018, 11:57

      Тогда, что ты военный инженер делаешь в футболе?

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 октября 2018, 11:42

      В стране-то у нас точно во всем разбираются, на разных уровнях, что не скажешь о председателях совета директоров в футбольных клубах. В чем они разбираются всегда загадка. Про футбол вообще молчу. Причем не только в Локомотиве, а почти во всех клубах РПЛ.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 10:43

      Да по сути он правильно ответил на очередную провокацию журналиста. Если бы он сказал, что то другое, то это только подлило масло в огонь, а это клубу явно не нужно.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:14

      Менеджмент " Локо" и совет директоров клуба тому яркий пример... Много там футбольных людей ? Нефтяной или газовой компанией не поставят руководить футболиста, а футбольным клубом кого угодно.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 октября 2018, 10:00

      " Я все сказал." Очень некрасиво сказал. Как-то даже пренебрежительно. Секретут одним словом.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2018, 09:59

      Палыч висит на волоске от своей отставке. После матча с Шальке почему-то подумалось, что это наш предел и команда выше не прыгнет.

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