Гризманн забил 8000-й гол в истории Лиги чемпионов

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором в Мадриде встречали «Атлетико» и «Брюгге». Игра завершилась со счетом 3:1.

Нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн в этой встрече оформил дубль. Второй из голов француза стал юбилейным, 8000-м в истории основной стадии турнира.

Юбилейные голы в Лиге чемпионов:

1: Даниэль Амокачи, 25.11.1992 (17-я минута)

«Брюгге» – ЦСКА Москва 1:0

1000: Дмитрий Хохлов, 09.12.1998 (41-я)

ПСВ – «Бенфика» 2:2 (гол забит при счете 1:0)

2000: Эрвин Санчес, 19.09.2001 (4-я)

«Боавишта» – «Динамо» Киев 3:1 (1:0)

3000: Давид Трезеге, 10.12.2003 (25-я)

«Ювентус» – «Олимпиакос» 7:0 (3:0)

4000: Питер Крауч, 11.04.2007 (67-я)

«Ливерпуль» – ПСВ 1:0

5000: Луизао, 14.09.2010 (21-я)

«Бенфика» – «Хапоэль» Тель-Авив 2:0 (1:0)

6000: Марио Гетце, 05.03.2013 (37-я)

«Боруссия» Дортмунд – «Шахтер» Донецк 3:0 (2:0)

7000: Анхель Ди Мария, 25.11.2015 (14-я)

«Мальме» – «Пари Сен-Жермен» 0:5 (0:2)

8000: Антуан Гризманн, 03.10.2018 (67-я)

«Атлетико» – «Брюгге» (2:1)