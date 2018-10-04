Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гризманн забил 8000-й гол в истории Лиги чемпионов

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором в Мадриде встречали «Атлетико» и «Брюгге». Игра завершилась со счетом 3:1.

    Нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн в этой встрече оформил дубль. Второй из голов француза стал юбилейным, 8000-м в истории основной стадии турнира.

    Юбилейные голы в Лиге чемпионов:

    1: Даниэль Амокачи, 25.11.1992 (17-я минута)

    «Брюгге» – ЦСКА Москва 1:0

    1000: Дмитрий Хохлов, 09.12.1998 (41-я)

    ПСВ – «Бенфика» 2:2 (гол забит при счете 1:0)

    2000: Эрвин Санчес, 19.09.2001 (4-я)

    «Боавишта» – «Динамо» Киев 3:1 (1:0)

    3000: Давид Трезеге, 10.12.2003 (25-я)

    «Ювентус» – «Олимпиакос» 7:0 (3:0)

    4000: Питер Крауч, 11.04.2007 (67-я)

    «Ливерпуль» – ПСВ 1:0

    5000: Луизао, 14.09.2010 (21-я)

    «Бенфика» – «Хапоэль» Тель-Авив 2:0 (1:0)

    6000: Марио Гетце, 05.03.2013 (37-я)

    «Боруссия» Дортмунд – «Шахтер» Донецк 3:0 (2:0)

    7000: Анхель Ди Мария, 25.11.2015 (14-я)

    «Мальме» – «Пари Сен-Жермен» 0:5 (0:2)

    8000: Антуан Гризманн, 03.10.2018 (67-я)

    «Атлетико» – «Брюгге» (2:1)

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 12:40

      1000 гол Хохлова выглядит весомее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 09:06

      Это его утешит после неноминирования на бутсу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 октября 2018, 08:56

      Народ, а как найти админа данного ресурса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 4 октября 2018, 08:37

      О, Хохлов отметился в статистике ЛЧ !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11