Гилерме: «Шальке» – не какой-то суперклуб, с ним можно играть»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

– Проиграли, потому что провели два разных тайма. Игра должна быть сбалансированной. Жалко и обидно. Все ждали победы.

– Расскажите о пропущенном голе. Кто виноват?

– Там пошла хорошая подача и мне было сложно выйти из ворот. Пытался, но не смог выйти. Соперник хорошо попал головой и забил.

– Оцените игру соперника.

– Я считаю, что это хорошая команда, но с ней можно играть. Это не какой-то суперклуб. Это было видно по первому тайму, который мы здорово провели. Не знаю, что случилось во второй половине встречи. Возможно, у нас было меньше концентрации.

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