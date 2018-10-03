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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме: «Шальке» – не какой-то суперклуб, с ним можно играть»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

    – Проиграли, потому что провели два разных тайма. Игра должна быть сбалансированной. Жалко и обидно. Все ждали победы.

    – Расскажите о пропущенном голе. Кто виноват?

    – Там пошла хорошая подача и мне было сложно выйти из ворот. Пытался, но не смог выйти. Соперник хорошо попал головой и забил.

    – Оцените игру соперника.

    – Я считаю, что это хорошая команда, но с ней можно играть. Это не какой-то суперклуб. Это было видно по первому тайму, который мы здорово провели. Не знаю, что случилось во второй половине встречи. Возможно, у нас было меньше концентрации.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 23:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100910

      zigbert 4 октября 2018, 11:06

      Конечно Шальке не показал какой то сверх игры.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 07:57

      Пусть посмотрит другие матчи где команды играют, а не мучаются...

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 4 октября 2018, 02:51

      Мы тоже ждали

      0
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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:14

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 октября 2018, 00:28

      Вы и сыграли...

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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 октября 2018, 00:12

      Не срослось у Локомотива. Жаль.
      Надеемся на следующие матчи.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 4 октября 2018, 00:01

      на секундочку 17 команда чемпионата Германии

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > A-Den 4 октября 2018, 08:20

      В прошлом году была второй. Не только у нас получается после удачного сезона завалить следующий.

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 3 октября 2018, 23:46

      Ну как, бодрячком сыграли?
      Команда клоунов.

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