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  • Гилерме: «Шальке» – не какой-то суперклуб, с ним можно играть»

Гилерме: «Шальке» – не какой-то суперклуб, с ним можно играть»

3 октября 2018, 23:40
9

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:1).

– Проиграли, потому что провели два разных тайма. Игра должна быть сбалансированной. Жалко и обидно. Все ждали победы.

– Расскажите о пропущенном голе. Кто виноват?

– Там пошла хорошая подача и мне было сложно выйти из ворот. Пытался, но не смог выйти. Соперник хорошо попал головой и забил.

– Оцените игру соперника.

– Я считаю, что это хорошая команда, но с ней можно играть. Это не какой-то суперклуб. Это было видно по первому тайму, который мы здорово провели. Не знаю, что случилось во второй половине встречи. Возможно, у нас было меньше концентрации.

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Гилерме
Комментарии (9)
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vladik12
1538599618
Ну как, бодрячком сыграли? Команда клоунов.
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A-Den
1538600461
на секундочку 17 команда чемпионата Германии
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VSt
1538601176
Не срослось у Локомотива. Жаль. Надеемся на следующие матчи.
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serppion
1538602121
Вы и сыграли...
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dartkovkolya
1538604875
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres
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directorpg
1538610674
Мы тоже ждали
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Рубик Докоян
1538629033
Пусть посмотрит другие матчи где команды играют, а не мучаются...
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zigbert
1538640379
Конечно Шальке не показал какой то сверх игры.
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