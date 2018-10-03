Геркус: «ЛЧ для «Локомотива» – действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке» заявил, что выступление в данном турнире – экзамен для команды.

«Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово. Мы уже перестроились на европейский манер: накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас все готово. Настроение предпраздничное.

Вспоминается вечное: «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Для нас Лига чемпионов – это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Всe так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.

Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой! Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба.

Увидимся вечером в Черкизове», – написал Геркус в инстаграме.

Встреча «Локомотив» – «Шальке» состоится сегодня, в Москве, и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.