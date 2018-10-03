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    Геркус: «ЛЧ для «Локомотива» – действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке» заявил, что выступление в данном турнире – экзамен для команды.

    «Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово. Мы уже перестроились на европейский манер: накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас все готово. Настроение предпраздничное.

    Вспоминается вечное: «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Для нас Лига чемпионов – это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Всe так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.

    Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой! Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба.

    Увидимся вечером в Черкизове», – написал Геркус в инстаграме.

    Встреча «Локомотив» – «Шальке» состоится сегодня, в Москве, и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Instagram

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    03.10.2018 15:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 3 октября 2018, 20:06

      Желаю Локомотиву повторить успех в сезоне 2003-2004, когда ребята чуть не дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 октября 2018, 17:07

      Удачи Локомотиву

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 октября 2018, 16:55

      Удачи локо

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