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    Какой вы футболист?

    «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» пытались купить Винисиуса Жуниора у «Реала»

    «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» пытались приобрести нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

    Мадридцы отказались продавать 18-летнего футболиста, поскольку видят в нем альтернативу Гарету Бэйлу на случай травмы валлийца.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп даже сам сделал попытку заполучить Винисиуса, лично обратившись в мадридский клуб. Но «Реал» продолжал настаивать, что бразилец не продается ни за какие деньги. Его позиция не изменилась, когда англичане предприняли еще одну попытку в сентябре.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2018 15:59
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