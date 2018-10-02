«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» пытались купить Винисиуса Жуниора у «Реала»

«Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия» пытались приобрести нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Мадридцы отказались продавать 18-летнего футболиста, поскольку видят в нем альтернативу Гарету Бэйлу на случай травмы валлийца.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп даже сам сделал попытку заполучить Винисиуса, лично обратившись в мадридский клуб. Но «Реал» продолжал настаивать, что бразилец не продается ни за какие деньги. Его позиция не изменилась, когда англичане предприняли еще одну попытку в сентябре.