Бэйл восстановится к матчу с «Алавесом»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче чемпионата Испании с «Атлетико», который завершился со счетом 0:0.

Накануне футболист прошел углубленное обследование. Никаких осложнений оно у 28-летнего валлийца не выявило. Хавбек получил обычное мышечное повреждение. По прогнозам врачей, Бэйл сможет выйти на поле уже в ближайшие выходные.

В сегодняшнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» у мадридцев будут отсутствовать Бэйл, Иско, Марсело и Серхио Рамос.