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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании 13 июня 2009 года. В этот день Роналду мог склонить к сексу американку Майоргу

    Работник BBC Дэн Роун сообщил о возобновлении полицией Лас-Вегаса расследования об изнасиловании 13 июня 2009 года.

    «13 июня 2009 года в городской департамент полиции Лас-Вегаса поступил звонок с информацией об изнасиловании. Тогда жертва не сообщила полицейским о месте преступления и не предоставила данных о подозреваемом. Жертва прошла медицинское обследование.

    По состоянию на сентябрь 2018, правоохранительные органы работают с информацией, которую предоставила жертва. Расследование продолжается. Его ход будет освещаться по мере поступления новостей», – говорится на изображении, прикрепленном к твиту.

    Ряд англоязычных СМИ считает 13 июня 2009 года датой возможного изнасилования нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

    Предположительно, зимой 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Вчера «Бомбардир» писал о том, что 33-летний Роналду организовал слежку за 34-летней американкой, чтобы в результате дискредитировать ее.

    Источник: Twitter

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    02.10.2018 00:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 6 октября 2018, 15:20

      Бред.....что ж она вспомнила об изнасилование через 9 лет...явно не какого изнасилование и не было...

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:57

      Молчунка заговорила.

      4
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      Рейтинг: +381

      Portoz 2 октября 2018, 09:44

      Это просто смешно

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 октября 2018, 09:31

      А не связано ли это изнасилование с отравлением Скрипалей...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 2 октября 2018, 08:16

      Милые американские животные
      Когда все деньги оказались промотаны, а товарный вид утерян,
      Катюха наконец-то допетрила (на что ушло целых 10 лет), что хочет от Криштиану за большую и чистую любовь пожизненное обеспечение, а не каких-то там несчастных 375 тыс. $

      4
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > MaxRnD 2 октября 2018, 10:53

      думаю что попахивает хитрым планом с нынешним хахалем, поболтали, придумали план, почему бы не срубить бабла, авось прокатит......ну где-то так может.....)))

      2
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Igreks 2 октября 2018, 11:08

      Простые американские герои, воплощающие в жизнь pax Americana

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 октября 2018, 07:49

      Денег телка захотела.

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 октября 2018, 06:08

      Желтая пресса, к чему такие сообщения?

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 октября 2018, 06:07

      Во попёрло всех. Сначала трахнутся а потом судятся. Что за детский сад?

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 октября 2018, 05:00

      наверное американца а не американку

      -1
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      Рейтинг: +37

      Egorkin88 2 октября 2018, 04:04

      Даже если это правда, что он ей отвалил 375 косых - этих денег ей видимо только на лет 8 как раз и хватило. Это 50 штук в год примерно. Шкура транЖирная...

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