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  • Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании 13 июня 2009 года. В этот день Роналду мог склонить к сексу американку Майоргу

Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании 13 июня 2009 года. В этот день Роналду мог склонить к сексу американку Майоргу

2 октября 2018, 00:31
19

Работник BBC Дэн Роун сообщил о возобновлении полицией Лас-Вегаса расследования об изнасиловании 13 июня 2009 года.

«13 июня 2009 года в городской департамент полиции Лас-Вегаса поступил звонок с информацией об изнасиловании. Тогда жертва не сообщила полицейским о месте преступления и не предоставила данных о подозреваемом. Жертва прошла медицинское обследование.

По состоянию на сентябрь 2018, правоохранительные органы работают с информацией, которую предоставила жертва. Расследование продолжается. Его ход будет освещаться по мере поступления новостей», – говорится на изображении, прикрепленном к твиту.

Ряд англоязычных СМИ считает 13 июня 2009 года датой возможного изнасилования нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Предположительно, зимой 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Вчера «Бомбардир» писал о том, что 33-летний Роналду организовал слежку за 34-летней американкой, чтобы в результате дискредитировать ее.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Реал Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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BRO_football
1538430068
Да бомж какой-нибудь её изнасиловал. И чтобы это не выглядело как позорно, она решила сказать, что это всё Роналду сделал.
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ZENIT84,
1538430324
так кристина не любит девушек вы чего наговариваете
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la verdad
1538436062
Пусть покажет полицаям переписку с марокканцем и дело закроют :)))
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Superviser77
1538439015
Чую мокрощелка решила п...дой поторговать...
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Egorkin88
1538442298
Даже если это правда, что он ей отвалил 375 косых - этих денег ей видимо только на лет 8 как раз и хватило. Это 50 штук в год примерно. Шкура транЖирная...
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bashnat013
1538445635
наверное американца а не американку
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ДСА
1538455757
Денег телка захотела.
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MaxRnD
1538457368
Милые американские животные Когда все деньги оказались промотаны, а товарный вид утерян, Катюха наконец-то допетрила (на что ушло целых 10 лет), что хочет от Криштиану за большую и чистую любовь пожизненное обеспечение, а не каких-то там несчастных 375 тыс. $
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zigbert
1538488661
Молчунка заговорила.
Ответить
slavа0508
1538828444
Бред.....что ж она вспомнила об изнасилование через 9 лет...явно не какого изнасилование и не было...
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