Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании 13 июня 2009 года. В этот день Роналду мог склонить к сексу американку Майоргу

Работник BBC Дэн Роун сообщил о возобновлении полицией Лас-Вегаса расследования об изнасиловании 13 июня 2009 года.

«13 июня 2009 года в городской департамент полиции Лас-Вегаса поступил звонок с информацией об изнасиловании. Тогда жертва не сообщила полицейским о месте преступления и не предоставила данных о подозреваемом. Жертва прошла медицинское обследование.

По состоянию на сентябрь 2018, правоохранительные органы работают с информацией, которую предоставила жертва. Расследование продолжается. Его ход будет освещаться по мере поступления новостей», – говорится на изображении, прикрепленном к твиту.

Ряд англоязычных СМИ считает 13 июня 2009 года датой возможного изнасилования нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Предположительно, зимой 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Вчера «Бомбардир» писал о том, что 33-летний Роналду организовал слежку за 34-летней американкой, чтобы в результате дискредитировать ее.